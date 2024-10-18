Muğla'da üç bölgede orman yangını sürüyor: Vatandaşlar tahliye edildi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman'daki orman yangınını yerinde incelemek için bölgeye geldi. Taşbaşı Mahallesi'nde başlayan yangın ile ilgili son durumu aktaran Vali Akbıyık, “En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri, Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar 2 hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir iki yanan yapı var. Allah'a şükür can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.