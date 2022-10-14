​Beypazarı’nın çöpü yer altına iniyor.

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kendi imkanlarıyla ürettiği jaklı yer altı çöp konteyner sisteminin ilkinin kurulumunu gerçekleştirdi. Yer altı konteyner sistemi uygulamaları kapsamında önümüzdeki süreçte ilçenin çeşitli noktalarına ilk etapta 25 adet yeni jaklı yer altı çöp konteyneri yerleştirilecek. Biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçeceklerini belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Yer altı çöp konteyneri sistemiyle kent estetiğine uygun bir yapı oluşturarak görsel kirliliği de önlemeye çalışıyoruz. Yer altı çöp konteynerleri sağladığı hijyenin yanında kullanım ömrü nedeniyle tasarruf sağlayacak. Modern yer altı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında tutarak koku ve bakteri oluşumu gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilecek” dedi.

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