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Gündem Biber gazıyla 50 bin liralık kuyumcu soygunu
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Biber gazıyla 50 bin liralık kuyumcu soygunu

İstanbul Kartal'da bulunan bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren kişi kuyumcuya biber gazı sıkarak 50 bin lira değerindeki yüzük tablasını alarak kayıplara karıştı. Olay anları işyerinin kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, soyguncunun bulunması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, soyguncunun bulunması için çalışma başlattı.

Kartal Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren şüpheli, kuyumcunun yüzükleri çıkarmasını bekledi. Yüzükler tezgaha çıkar çıkmaz cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktı. 45 adet yüzüğün bulunduğu tablayı alıp kaçan hırsız, kuyumcunun kovalamasına rağmen izini kaybettirmeyi başardı. Hırsızın yüzünün tanınmaması için maske kullanması dikkat çekti.

Kuyumcu Sadettin Sönmezalp, "Sabah tezgahımızı açarken 09.30 sıralarında 25 yaşında genç bir arkadaş girdi içeriye. Yüzük bakacağını söyledi. Biz de kasamızdan yüzük tablamızı çıkarttık. Bakması için tezgahın üzerine koyduk. O sırada cebinden çıkarttığı biber gazını yüzümüze sıkarak, üzerinde 45 adet yüzük bulunan tablayı alıp kaçtı.

  • Peşinden koştuk ama yakalayamadık. Daha sonra polisler geldi, olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bekliyoruz şu an, yapacak bir şey yok. " dedi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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