Biber gazıyla 50 bin liralık kuyumcu soygunu

Kartal Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren şüpheli, kuyumcunun yüzükleri çıkarmasını bekledi. Yüzükler tezgaha çıkar çıkmaz cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktı. 45 adet yüzüğün bulunduğu tablayı alıp kaçan hırsız, kuyumcunun kovalamasına rağmen izini kaybettirmeyi başardı. Hırsızın yüzünün tanınmaması için maske kullanması dikkat çekti.

Kuyumcu Sadettin Sönmezalp, "Sabah tezgahımızı açarken 09.30 sıralarında 25 yaşında genç bir arkadaş girdi içeriye. Yüzük bakacağını söyledi. Biz de kasamızdan yüzük tablamızı çıkarttık. Bakması için tezgahın üzerine koyduk. O sırada cebinden çıkarttığı biber gazını yüzümüze sıkarak, üzerinde 45 adet yüzük bulunan tablayı alıp kaçtı.