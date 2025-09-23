Yeni Şafak
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında

16:0623/09/2025, Salı
DHA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K.'nin 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı gerekçesiyle 14 hasta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'ne şikayetçi oldu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis, dün düzenlenen operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

#doktor
#sekreter
#bıçak parası
#rüşvet
