'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K.'nin 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı gerekçesiyle 14 hasta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'ne şikayetçi oldu.