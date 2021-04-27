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ANKARA

​Biden hukuku hiçe saydı

Biden hukuku hiçe saydı

Meclis’te “İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli”nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “ABD Başkanı’nın sözde ‘soykırım’ açıklaması hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Biden hukuku hiçe saydı
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te ‘İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli’nde konuştu. Şentop, “Ermenistan ve Ermeni diasporasının, ‘Büyük Ermenistan’ hayaline kapılarak Ermenileri sözde ‘soykırım’ iddialarıyla Türkiye’ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır” ifadesini kullandı.

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İLİŞKİLERE ZARAR VERECEK

  • ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları açıklamasına ilişkin, “İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır” diyen TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti: “ABD Başkanı’nın sözde ‘soykırım’ açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD’nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır.”

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MECLİS BİLDİRİ YAYINLAYACAK

Şentop toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine karşı bildiri yayımlayıp yayımlamayacağına ilişkin soru üzerine Şentop, konunun değerlendirildiğini belirtti. Şentop, “Bildirinin bugün TBMM Genel Kurulunda, TBMM Kararı şeklinde ele alınmasının doğru olacağını düşünüyoruz.” dedi.

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