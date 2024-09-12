BIden’a göre kazaymış

İsrail askeri tarafından başından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin, ABD’den en üst düzeyden skandal bir açıklama geldi. İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu “kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği”, Eygi’yi vuran İsrail askerinin, “bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini” iddia etmişti. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan New York'a geçerken Ayşenur’un öldürülmesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Biden, İsrail'in, Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunu soran basın mensubuna, konuyla ilgili daha detaylı bilgi aldığını belirterek “Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı. Kurşun yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum” dedi.

YALANDAN SAHİP ÇIKTI

Biden, Türk-ABD vatandaşı bir aktivistin öldürülmesinde de Gazze’de izlediği ikiyüzlü siyaseti izliyor. Bir yandan ateşkes çağrısı yaparken diğer taraftan İsrail’e Gazze’yi vurması için bomba veren Biden, Ayşenur’un öldürülmesi konusunda da ikili oynuyor. Biden’ın “Kurşun yerden sekerek kaza ile onu vurmuş” sözlerinin tepki çekmesi üzerine dün Beyaz Saray’dan, Ayşenur’u sözde sahiplenen bir açıklama yapıldı. Biden’ın, İsrail askerlerinin Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdiği belirtilen açıklamada, bunun Biden’ı öfkelendirdiği ve üzdüğü kaydedildi. Bunun kabul edilemez olduğu vurgulanırken, saldırıya dair sözde tam hesap verebilirlik çağrısı yapıldı. Biden’ın “İsrail, benzeri olayların bir daha asla yaşanmaması için daha fazlasını yapmalı” uyarısında bulunduğu belirtildi.

Pentagon hâlâ inanmıyor!

Ayşenur’un kafasından vurularak öldürülmesi konusunda ABD’den, İsrail’in işlediği kasıtlı cinayete bir türlü inanmadıklarına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrailli mevkidaşına, Ayşenur Ezgi Eygi'nin “sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu” konusundaki ciddi endişesini dile getirdiği açıklandı. Pentagon basın sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da günlük basın toplantısında, konuyla ilgili bir soruya, “İsrailli ortaklarına sivil güvenliğin göz önünde bulundurulmasının önemini vurgulamaya devam edeceklerini” belirtmekle yetindi.

ABD vatandaşları arasında fark yokmuş

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesinden sonra ABD yönetiminin verdiği cılız tepkiler eleştiri konusu oldu. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, bu konuya ilişkin açıklama yaptı. New York'taki BM binasında AA muhabirinin “Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine tepkiniz nedir?” sorusunu yanıtlayan Wood, bir Amerikalının öldürülmesinden her zaman derin endişe duyduklarını söyledi. AA muhabirinin, “ABD Başkanı Biden henüz Ayşenur'un ailesini aramadı” demesi üzerine Wood, “Aileyle görüşülüp görüşülmemesinden hareketle bir fark olduğunu düşünmeyin. Amerika vatandaşları arasında hiçbir fark yok” cevabını verdi.







