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Bilecik’te tefecilik operasyonu: Çok sayıda yaprak senet karnesi ele geçirildi

Bilecik’te tefecilik operasyonu: Çok sayıda yaprak senet karnesi ele geçirildi

09:3811/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
IHA
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Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik’te jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda çok sayıda yaprak senet karnesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptığı bilgisi ulaştı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde M.E. isimli şahsa ait 2 adres ve aracında yapılan adli arama 2 adet alacak-verecek defteri, 1 adet 50 yaprak senet karnesi, 1 adet müşteki S.K. adına doldurulmuş 1 milyon 350 bin TL tutarında çek, 1 adet A-4 boyutunda alacak-verecek işlemlerinin yazılı olduğu kağıt, 3 adet A-5 boyutunda alacak-verecek işlemlerinin yazılı olduğu 3 farklı şahsa ait kağıt 101 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. isimli şahıs hakkında Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikata başlatıldı.



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