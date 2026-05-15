Hakkari ve Van’da tefecilik operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Başsavcılık koordinesinde, örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri iddia edilen şüphelilere yönelik 12 Mayıs 2026 tarihinde 13 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, daha sonra bir şüpheli kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsurunun ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 5 araç ile 44 taşınmaza, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi kapsamında el konuldu.