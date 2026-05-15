Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkari ve Van’da tefecilik operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Hakkari ve Van’da tefecilik operasyonu: Dört kişi tutuklandı

22:1215/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 5 araç ile 44 taşınmaza, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi kapsamında el konuldu.
Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 5 araç ile 44 taşınmaza, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi kapsamında el konuldu.

Hakkari merkezli tefecilik soruşturmasında Hakkari ve Van’da gözaltına alınan 14 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında Hakkari ve Van’da gözaltına alınan 14 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Başsavcılık koordinesinde, örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri iddia edilen şüphelilere yönelik 12 Mayıs 2026 tarihinde 13 ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, daha sonra bir şüpheli kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsurunun ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 5 araç ile 44 taşınmaza, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi kapsamında el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Hakkari Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden A.A., savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Diğer 13 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Hakkari
#Van
#tefecilik
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Kurban vekaleti internetten verilir mi? 2026 Yurt içi ve yurt dışı vekalet ücretleri