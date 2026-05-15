Malatya'da uyuşturucu operasyonu: Dört zanlı tutuklandı

21:5115/05/2026, Cuma
AA
Operasyonda 83 bin 380 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Polisin fiziki ve teknik takip sonucu düzenlediği operasyonda yakalanan zanlılar, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takipli çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


