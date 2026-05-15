33 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Muğla'da yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hakkında 33 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan D.A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 dosyadan hakkında 33 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın Menteşe'de olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.