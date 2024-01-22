Bilgi paylaşan otele 500 bin lira ceza

Salgın hastalıklar, insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip. Tarihin her döneminde yaygın olan bazı ölüm türleri insan topluluklarının hayatını derinden etkiledi ve tıp alanında önemli gelişmelere yol açtı. Ancak milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan öyle hastalıklar var ki... Bazıları ise günümüzde hala önemini koruyor. İşte çok kısa sürede dünyayı kasıp kavuran ölümcül olaylar.