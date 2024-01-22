Bilgi paylaşan otele 500 bin lira ceza

Otelde konaklayan bir kişi, kendisine ait konaklama bilgilerini sosyal medya hesabında görünce Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) başvurdu. İsmi açıklanmayan vatandaş, belgenin otel çalışanı tarafından birilerine sızdırıldığından şüpheleniyordu.
VERİLER KORUNMADI
Başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleyen kurum, şikayeti haklı buldu. İnceleme sonrası KVKK, kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önleme yükümlülüğü ile verilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle otele 500 bin lira idari para cezası kesti.
AÇIK RIZA ONAYI ŞART
KVKK kararında, konaklama belgesini doldurma ve imzalama zorunluluğu, iletişim, reklam ve pazarlama amaçlı kişilerin bilgilerinin işlenmesini kabul ettikleri anlamını taşımadığına dikkat çekti. Kararda,
bu biçimde işleme için otellerin açık rıza onayı alması gerektiği ifade edildi.