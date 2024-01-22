|
Gündem

Bilgi paylaşan otele 500 bin lira ceza

Otelde konaklayan bir vatandaş, konaklama bilgilerini sosyal medya hesabında görünce Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvurdu. İsmi açıklanmayan vatandaş, belgenin otel çalışanı tarafından birilerine sızdırıldığından şüpheleniyordu. Şikayeti haklı bulan KVKK, kişisel verileri muhafaza etmeyen otele 500 bin lira ceza kesti.

04:00 - 22/01/2024 الإثنين
Güncelleme: 02:00 - 22/01/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Otelde konaklayan bir kişi, kendisine ait konaklama bilgilerini sosyal medya hesabında görünce Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) başvurdu. İsmi açıklanmayan vatandaş, belgenin otel çalışanı tarafından birilerine sızdırıldığından şüpheleniyordu.

VERİLER KORUNMADI

Başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleyen kurum, şikayeti haklı buldu. İnceleme sonrası KVKK, kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önleme yükümlülüğü ile verilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle otele 500 bin lira idari para cezası kesti.

AÇIK RIZA ONAYI ŞART

KVKK kararında, konaklama belgesini doldurma ve imzalama zorunluluğu, iletişim, reklam ve pazarlama amaçlı kişilerin bilgilerinin işlenmesini kabul ettikleri anlamını taşımadığına dikkat çekti. Kararda,

bu biçimde işleme için otellerin açık rıza onayı alması gerektiği ifade edildi.



#aktüel
#Ceza
#KVKK
#Otel
#Konaklama
#kişisel veri
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu