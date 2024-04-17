Bilinçli tüketiciler okulda yetişecek

MEB, yeni müfredata eklediği telif hakları, dini eğitim, finansal okuryazarlık, dijital beceri ve iklim değişikliği gibi birçok konuda öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçlanıyor. Bu kapsamda çocuklarda ve gençlerde telif hakları bilincinin oluşturulması için ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına telif haklarına yönelik içerik eklenecek. İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi konularak öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak. Yeni müfredat ile nitelikli din hizmetleriyle toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzur içinde manevi bütünlüğüne katkı sağlanacak, yaygın din eğitimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırılacak. Dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital kültür sanata yönelik programlara örgün eğitim müfredatlarında yer verilmesi sağlanacak. Finansal okuryazarlık içeriği ilk ve orta öğretim müfredatına yansıtılacak.