|
Gündem

Bilinçli tüketiciler okulda yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi. Yeni müfredatın bu ay açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda hazırlanan program, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak.

04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:53 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

MEB, yeni müfredata eklediği telif hakları, dini eğitim, finansal okuryazarlık, dijital beceri ve iklim değişikliği gibi birçok konuda öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçlanıyor. Bu kapsamda çocuklarda ve gençlerde telif hakları bilincinin oluşturulması için ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına telif haklarına yönelik içerik eklenecek. İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi konularak öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak. Yeni müfredat ile nitelikli din hizmetleriyle toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzur içinde manevi bütünlüğüne katkı sağlanacak, yaygın din eğitimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırılacak. Dijital becerilerin geliştirilmesi ve dijital kültür sanata yönelik programlara örgün eğitim müfredatlarında yer verilmesi sağlanacak. Finansal okuryazarlık içeriği ilk ve orta öğretim müfredatına yansıtılacak.




#Eğitim
#MEB
#Aktüel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi vize ve final sınav tarihleri açıklandı