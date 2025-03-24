Bilirkişi: Bütün kurumlar sorumlu

Bilirkişi heyeti 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili raporunu hazırladı. Raporda otel sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin “yangının çıkışından sorumlu” olduğu ifade ediliyor.
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda tüm yetkililerin sorumlu olduğu belirtildi. 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan teknik bilirkişi heyetince Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda, yangının çıkış ve yayılış şekli ayrıntılı olarak anlatıldı.
KURUMLAR BİRİNCİ DERECE SORUMLU
Raporun sonuç ve kanaat kısmında ise yangın nedeniyle alınmayan önlemlerden ve yapılan yanlış uygulamalardan kaynaklı sorumluların kısmen tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi. Kurumların birinci derece etkili oldukları aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi: “Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri inceleme konusu olayda denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından, Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemediklerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından birinci derecede etkili olmuşlardır."
OTEL SAHİPLERİ ASLİ KUSURLU
Raporda, otel sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebiyle, otelin işletmesinden sorumlu genel müdür, sıralı yetkili yöneticiler, mimari proje sorumluları ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanları gerekli sorumlulukları yerine getirmediği için birinci derecede asli kusurlu olduğu belirtildi. Yangın sırasında görevli personel, teknik personel, resepsiyon görevlisi birinci derecede tali kusurlu olduğu ifade edildi.