Şap paniği: 22 köy karantinaya alındı

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, karantinaya alınan Mangırlar ve Pelitözü köyleriyle birlikte çevresindeki Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köylerinde de şap hastalığı tedbirleri için hayvan giriş çıkışları yasaklandı.