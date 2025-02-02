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Valilik duyurdu: Üç ilçe şap hastalığı nedeniyle karantinada

Valilik duyurdu: Üç ilçe şap hastalığı nedeniyle karantinada

19:412/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
DHA
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Elazığ'da üç ilçe şap hastalığı görüldüğü için karantinada.
Elazığ'da üç ilçe şap hastalığı görüldüğü için karantinada.

Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde şap hastalığı tespit edildiğini ve 10 kilometre yarıçapında karantina uygulandığını açıkladı. Üreticileri uyaran Valilik, "Şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır" denildi.

Elazığ Valiliği, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘O' tipi şap hastalığı tespit edildiğini ve hastalığın görüldüğü bölgelerde karantina uygulamasının devam ettiğini duyurdu.

"İlimiz Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde 'O' tipi şap hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarıçapında karantina uygulaması devam etmektedir."
denilen açıklamada,
"Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır."
ifadeleri yer aldı.
Üreticileri uyaran Valilik, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır"



#Elazığ
#Şap
#Karantina

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