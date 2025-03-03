Bakan Yumaklı'dan şap hastalığına karşı aşı çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda tüm üreticileri hayvan hastalıklarına karşı başlatılan kampanyaya katılmaya davet etti.
Şap hastalığına karşı hayvanları koruma çalışmaları devam ediyor.
"Hayvan sağlığını güvence altına alıyoruz"
İlkbahar dönemi şap aşı uygulamasıyla üreticimizin emeğini koruyor, hayvan sağlığını güvence altına alıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında personelimiz fedakarca aşı çalışmalarını sürdürüyor.
"Kolay olanı seçin, aşılamayı seçin"
Kolay olanı seçin, aşılamaya geçin. Tüm yetiştiricilerimizi hayvanlarımızı hastalıktan korumak için 13 Nisan’a kadar aşı kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.