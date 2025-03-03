Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Yumaklı'dan şap hastalığına karşı aşı çağrısı

Bakan Yumaklı'dan şap hastalığına karşı aşı çağrısı

10:093/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda tüm üreticileri hayvan hastalıklarına karşı başlatılan kampanyaya katılmaya davet etti.

Şap hastalığına karşı hayvanları koruma çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı
, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, 13 Nisan'a kadar sürecek bir kampanya başlatıldığını bildirdi.

"Hayvan sağlığını güvence altına alıyoruz"


Yumak, paylaşımında şap hastalığına karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

İlkbahar dönemi şap aşı uygulamasıyla üreticimizin emeğini koruyor, hayvan sağlığını güvence altına alıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında personelimiz fedakarca aşı çalışmalarını sürdürüyor.


"Kolay olanı seçin, aşılamayı seçin"


Kolay olanı seçin, aşılamaya geçin. Tüm yetiştiricilerimizi hayvanlarımızı hastalıktan korumak için 13 Nisan’a kadar aşı kampanyamıza katılmaya davet ediyorum.




#İbrahim Yumaklı
#Şap hastalığı
#hayvan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk sınavı başvurusu için son gün: MEB 2025 İOKBS ne zaman?