Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde ikinci oturum tamamlandı: 'Gıda Arz Güvenliğinin Stratejik Önemi' ele alındı

"Son 50 yılda dünya nüfusu 2 kat arttı, gıda üretimi 3 kat arttı fakat buna rağmen toplam tarımsal arazi yüzde 15 azaldı. Bu koşullar içerisinde gıda arz güvenliğini sağlamak hem dünyada hem Türkiye'ye gıda arz güvenliği ile mümkün olabildi. Aynı arazi büyüklüğünde daha fazla üretim yapabildik, aynı hayvandan daha fazla et ve süt üretebildik. Bunu yaparken de teknolojiyi kullandık. Böylece hem dünyada hem Türkiye'ye arz güvenliğini artırdık."