Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde ikinci oturum tamamlandı: 'Gıda Arz Güvenliğinin Stratejik Önemi' ele alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi tamamlandı. Bakan İbrahim Yumaklı ve uzman isimlerin, Türkiye'nin tarım alanında gelecekteki 100 yılını masaya yatırdığı zirvede 'Gıda Arz Güvenliğinin Stratejik Önemi' oturumu düzenlendi.
Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş'ın moderatörlüğünde "Gıda Arz Güvenliğinin Stratejik Önemi" oturumu düzenlendi. Oturumda Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erkan Tek, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve Mezra Tarım Aş Genel Müdürü Eyüp Demir hazır bulundu.
Suyu verimli kullanmak önceliğimiz
'Toprağa değil bitkiye su verin'
'Türkiye'de arz güvenliğini teknolojiyle artırdık'
'Tüm boyutları yönlendirmeniz gerekiyor'
'Sınırlar kapansa bile Türkiye kendine yeter'
TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş, ekonominin tarifinin "Kıt kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması" olduğunu anımsattı. Buğdayda dönüme 25-40 kilogram mahsul alındığını kaydeden Karakuş, ıslah çalışmalarıyla kuruda 300 kilogram, suluda 600 kilogram buğday alındığını belirtti. 21. yüzyılda bütün ülkelerin bütün tarım ürünlerini üretip yüzde 100 oranda kendine yetmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Karakuş, pandemide görüldüğü üzere bütün sınırlar kapansa bile Türkiye'nin tarımsal üretimle kendine yettiğini hatırlattı.