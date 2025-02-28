Albayrak Medya öncülüğünde Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Bakan Yumaklı da katıldı

"Dünyada hiçbir ülke yüzde 100 kendi kendine yetemez. Öyle bir şey hayatın olağan akışına aykırı. Ancak siz ülkenizin geleceği için vatandaşınızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyette ve kapasitede misiniz? Önemli olan bu. Evet, Türkiye böyle."