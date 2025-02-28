Albayrak Medya öncülüğünde Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Bakan Yumaklı da katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi tamamlandı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra alanında uzman isimlerin katıldığı zirvede, Türkiye'nin tarım alanında gelecekteki 100 yılı masaya yatırıldı.
Zirve, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin, açılış konuşmalarıyla başladı.
Nurettin Canikli'den Afrika mesajı: 'Çiftçilik tecrübemizi Afrika'ya taşıdık'
Tarım alanının ve ürünlerinin tartışmasız en stratejik alan olduğunu belirten Canikli, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda buğdayın bir yaptırım aracı olarak kullanıldığını kaydetti. Türkiye'nin temel gıda ürünlerinde kendi kendine yetecek hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Canikli, "Albayrak Grubu olarak biz şeker üretimiyle buraya geldik. Modern tarım yönteminin tüm unsurlarını kullanıyor, çiftçiye her türlü desteği veriyoruz. Bu tecrübe ve bilgi birikimimizi özellikle liman işletmeciliği yaptığımız Afrika ülkelerine taşıdık." ifadelerini kullandı.
'Kendi kendilerine yeter hale getireceğiz'
Kredi tutarının yüzde 72'si Ziraat Bankası'ndan
'Kredi tutarımız 645 milyar TL'yi aştı'
Özel oturum başladı
Türkiye'nin gurur tablosu: Tarımsal hasılatta Avrupa'da 1'inciyiz
Bakan Yumaklı, Ramazan- Şerif'in önemine ve 28 Şubat postmodern darbesine değinerek söze başladı. Türkiye'nin 2024 yılında 3,2 büyüdüğünü anımsatan Bakan Yumaklı, "Tarımsal büyüme yüzde 3,9. Yani ortalamanın üzerinde. 74 milyar dolarlık bir tarımsal hasılası var." ifadelerini kullandı. İhracat rakamlarının 2023 yılı sonu itibarıyla 31 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2024 sonunda 32.6 milyar dolara gelindiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bütün bunlar bitti denilen tarımın rakamları." dedi. Bakan Yumaklı, Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da 1. olduğumuzu, dünyada ilk 10 ülke içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
'Bu başka bir zihin yapısı'
Tarım hakkında ortaya atılan olumsuz iddiaları Türkiye'ye inançsızlığın bir göstergesi olarak değerlendiren Bakan Yumaklı, "Bunu muhalif olmak şeklinde değerlendirmek mümkün değil. Bu başka bir zihin yapısı. Başlangıçta söylediğiniz 28 Şubat zihniyetinden çok da farklı değil." dedi.
'Türkiye bu kabiliyete sahiptir'
'Memleketimiz için hayırlı olacak'
Taklit ve tağşiş denetimleri devam edecek mi?
Ramazan'da da sürecek
A’râf Suresi'nin 58. ayeti hediye edildi
Tarımda gelecek 100 yıl masaya yatırılıyor
Canlı olarak takip edildi
İşte program akışı
- Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıNurettin Canikliaçılış konuşmalarını yaptı.
- Ziraat Bankası Tarım Grup Başkanı Kemalettin Bayat açıklamalarda bulundu.
- Program kapsamında özel oturum düzenlendi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklıbu oturumda, Yeni Şafak Genel Yayın YönetmeniHüseyin Likoğlu, Yeni Şafak İnternet Yayın YönetmeniErsin Çelikve Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı.
- Ardından"Gıda Arz Güvenliğinin Stratejik Önemi" oturumudüzenlendi. Tvnet Ekonomi ŞefiSemra Karabaş'ın Moderatörlüğünü yaptığı oturuma Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme BaşkanıErkan Tek, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel MüdürüOsman Yıldız, Yıldız Holding CEO’suMehmet Tütüncüve Mezra Tarım Aş Genel MüdürüEyüp Demirkatıldı.
- "Tarımsal Verimlilik Artışı" oturumudüzenlendi. GZT Genel Yayın YönetmeniDoğukan Gezer'in moderatörlüğünü yaptığı oturuma Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel MüdürüUğur Erdem, Tümosan Genel MüdürüHalim Tosun, TOBB Türkiye Tarım Meclisi BaşkanıÜlkü Karakuşve MÜSİAD Başkan YardımcısıAbdullah Erişkatılım sağladı.