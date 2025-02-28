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Albayrak Medya öncülüğünde Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Bakan Yumaklı da katıldı

Albayrak Medya öncülüğünde Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Bakan Yumaklı da katıldı

Semih Kara
Semih Kara
09:4528/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Gündemde 4 konu başlığı bulunuyor.
Gündemde 4 konu başlığı bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi tamamlandı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra alanında uzman isimlerin katıldığı zirvede, Türkiye'nin tarım alanında gelecekteki 100 yılı masaya yatırıldı.

Zirve, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin, açılış konuşmalarıyla başladı.

Nurettin Canikli'den Afrika mesajı: 'Çiftçilik tecrübemizi Afrika'ya taşıdık'

Tarım alanının ve ürünlerinin tartışmasız en stratejik alan olduğunu belirten Canikli, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda buğdayın bir yaptırım aracı olarak kullanıldığını kaydetti. Türkiye'nin temel gıda ürünlerinde kendi kendine yetecek hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Canikli, "Albayrak Grubu olarak biz şeker üretimiyle buraya geldik. Modern tarım yönteminin tüm unsurlarını kullanıyor, çiftçiye her türlü desteği veriyoruz. Bu tecrübe ve bilgi birikimimizi özellikle liman işletmeciliği yaptığımız Afrika ülkelerine taşıdık." ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli.

'Kendi kendilerine yeter hale getireceğiz'

Afrika'da geniş tarım arazilerinin, sınırsız güneşin ve suyun bulunduğu Afrika'nın tarımda dışa bağlı olduğunu kaydeden Canikli,
"Gine'ye verdiğimiz 150 traktöre denk gelecek tarım araçlarıyla 1 dekardan 1500-2000 kilogram pirinç aldıkları arazideki rakamı 5500-6000 kilograma kadar çıkardık."
dedi. Afrika'daki emperyal yaklaşımı fiziken gördüklerini ve bu durumu sonlandırmak için çalıştıklarını ifade eden Canikli,
"Önce Afrika ülkelerini kendi kendilerine yeter hale getireceğiz. Adaletin ve hakkaniyetin bir gereği olarak bunu yapacağız."
diye konuştu. Canikli,
"Gine Limanı'nın bize devrinden önce yıllık geliri 26 milyon dolardı, bugün 80 milyon dolar."
ifadelerini kullandı.

Kredi tutarının yüzde 72'si Ziraat Bankası'ndan

Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat yaptığı konuşmada Ziraat Bankası'nın çiftçilerin, üreticilerin ve tarımsal sanayinin her zaman yanında yer aldığını ve almaya devam edeceğini ifade etti. 6 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklük ile sektörün en büyük bankası durumunda olduklarını kaydeden Bayat,
"Ziraat Bankası olarak son 5 yılda tarım sektöründeki payımızı yüzde 64'ten yüzde 72'ye çıkardık. 2024 yılı sonu itibarıyla tüm tarımsal bankacılık sektörünün kullandırdığı kredi tutarı 889 milyar TL olup bunun yüzde 72'sini Ziraat Bankası olarak tek başımıza biz sağladık. Yani tarımda kullanılan 10 liralık kredinin 7 lirasını Ziraat Bankası olarak biz verdik."
dedi.
Ziraat Bankası Tarım Grup Başkanı Kemalettin Bayat.

'Kredi tutarımız 645 milyar TL'yi aştı'

2024 yılında 70 bini yeni çifti olmak üzere 750 bin çiftçiye 481 milyar TL kredi kullandırdıklarını belirten Bayat,
"Dün itibarıyla bankamızın tarım sektörüne kullandırmış olduğu kredi tutarı 645 milyar TL ve müşteri sayısı da 9443 bini geçmiştir."
diye konuştu.

Özel oturum başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun katılımıyla
özel oturum başladı.

Türkiye'nin gurur tablosu: Tarımsal hasılatta Avrupa'da 1'inciyiz

Bakan Yumaklı, Ramazan- Şerif'in önemine ve 28 Şubat postmodern darbesine değinerek söze başladı. Türkiye'nin 2024 yılında 3,2 büyüdüğünü anımsatan Bakan Yumaklı, "Tarımsal büyüme yüzde 3,9. Yani ortalamanın üzerinde. 74 milyar dolarlık bir tarımsal hasılası var." ifadelerini kullandı. İhracat rakamlarının 2023 yılı sonu itibarıyla 31 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2024 sonunda 32.6 milyar dolara gelindiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bütün bunlar bitti denilen tarımın rakamları." dedi. Bakan Yumaklı, Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da 1. olduğumuzu, dünyada ilk 10 ülke içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.

'Bu başka bir zihin yapısı'

Tarım hakkında ortaya atılan olumsuz iddiaları Türkiye'ye inançsızlığın bir göstergesi olarak değerlendiren Bakan Yumaklı, "Bunu muhalif olmak şeklinde değerlendirmek mümkün değil. Bu başka bir zihin yapısı. Başlangıçta söylediğiniz 28 Şubat zihniyetinden çok da farklı değil." dedi.

'Türkiye bu kabiliyete sahiptir'

"Türkiye kendi kendine yetiyor mu?" sorusunu cevaplayan Bakan Yumaklı,
"Dünyada hiçbir ülke yüzde 100 kendi kendine yetemez. Öyle bir şey hayatın olağan akışına aykırı. Ancak siz ülkenizin geleceği için vatandaşınızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyette ve kapasitede misiniz? Önemli olan bu. Evet, Türkiye böyle."
ifadelerini kullandı. Bugün itibarıyla sınırlar kapansa Türkiye'nin gıda arz güvenliğiyle ilgili hiçbir sorunu olmayacağını kaydeden Bakan Yumaklı, bitkisel üretimin 2024 sonu itibarıyla 137 milyon ton olarak gerçekleştiğini ifade etti. Türkiye'nin tarımın her türlü kategorisinde önde gelen ülkelerden birisi olduğunu belirten Yumaklı,
"Tabii bir takım karşılaştırmalar yapılıyor ancak bu elma-armut karşılaştırması oluyor. Hollanda örnek veriliyor ama üretimden değil, satıştan bahsediliyor. 86 milyon nüfusumuz var. 60 milyona yakın turist geliyor. Bütün bunların ihtiyacını karşılıyoruz ve biraz önce söylediğim gibi üzerine 32.6 milyar dolar ihracat yapıyoruz."
diye konuştu.
Özel oturum devam ediyor.

'Memleketimiz için hayırlı olacak'

Türkiye'nin tarımsal geleceği için endişe edilmemesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı,
"2024 yılı itibarıyla üretim planlaması artık hayata geçmiş durumda. Biz hangi ürünü hangi ortamda nasıl ve ne kadar üreteceğimizi bütün sektör paydaşlarıyla birlikte uzunca bir çalışma döneminde belirledik ve bunu uygulamaya geçtik. İnşallah memleketimiz için çok hayırlı olacak."
ifadelerini kullandı.

Taklit ve tağşiş denetimleri devam edecek mi?

Bakan Yumaklı, yapılan taklit ve tağşiş denetimleriyle ilgili sorulan soruyu da cevapladı. Vatandaşın, aldığı ürününü içindeki bileşenlere para verdiğini belirten Bakan Yumaklı,
"Vatandaşımızın çok şeffaf bir şekilde bunu tahkimi ile ilgili bir sistem kuracağız ve bunu da açıklayacağız. Aynı zamanda denetimlerimize de devam edeceğiz."
dedi. 2024 yılındaki denetimlerin yaklaşık 1,3 milyonu bulduğunu, 1,5 milyar TL'ye yakın idari para cezası uygulandığını kaydeden Bakan Yumaklı,
"610 işletmeye de üretmiş olduğu ürünler halkın sağlığını tehdit eder mahiyette olduğu için onların da savcılıklara suç duyurusu yapılarak cezalandırılmasını sağladık."
ifadelerini kullandı.

Ramazan'da da sürecek

"Biz bu hafta başında da mübarek Ramazan ayı ile alakalı en çok tüketilen ürünler hangileriyse 8 bin arkadaşımla bunların denetimine başladık."
diyen Bakan Yumaklı, özellikle Ramazan kolileri ve yiyecek paketleri içerisindeki ürünlerin denetleneceğini belirtti. Hedeflerinin Türkiye'de denetimleri artırarak devam ettirmek olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı,
"Hedefimizin bunları sıfıra yaklaştırmak."
dedi.

A’râf Suresi'nin 58. ayeti hediye edildi

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Hattat İbrahim Şengül'ün kaleme aldığı hüsn-ü hat eserini Bakan Yumaklı'ya takdim etti. Eserde,
"Güzel olan memleketin bitkisi, Allah’ın izniyle çıkar."
anlamındaki A’râf Suresi 58. ayetinin meali yer alıyor.
İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşen zirvede,
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve alanında uzman davetliler
, Türkiye’nin tarım politikaları, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve teknolojik yenilikler konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, tarım sektöründe karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde de derinlemesine tartışmalar yapıldı.

Tarımda gelecek 100 yıl masaya yatırılıyor

Türkiye; 2023 yılı ile Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Yüzyılı’na adımını attı. Şimdi, Türkiye’nin yüksek tarım potansiyeli, yeşil dönüşüm, gıda sektöründeki beklentiler, yatırım planları ve Türkiye’nin tarım alanında gelecekteki 100 yılı konuşuluyor. Albayrak Medya da bu zirve ile
Tarımda Türkiye Yüzyılını
merkeze alarak, Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarını değerlendirdi.
Gündemde yer alan 4 konu başlığı ise şu şekilde: Türkiye Yüzyılı’nda Tarım, Gıda Arz Güvenliğinin Stratejik Önemi, Tarımsal Verimlilik Artışı, Yerli ve Millî Stratejiler.

Canlı olarak takip edildi

Katılımcılar, sektörün geleceği için stratejiler geliştirme fırsatı buldu. Zirve,
TVNET
ve
Yeni Şafak
YouTube hesaplarının yanı sıra
Albayrak Medya
sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

İşte program akışı

  • Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
    Nurettin Canikli
    açılış konuşmalarını yaptı.
  • Ziraat Bankası Tarım Grup Başkanı Kemalettin Bayat açıklamalarda bulundu.
  • Program kapsamında özel oturum düzenlendi.
    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
    bu oturumda, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni
    Hüseyin Likoğlu
    , Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni
    Ersin Çelik
    ve Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını yanıtladı.
  • Ardından
    "Gıda Arz Güvenliğinin Stratejik Önemi" oturumu
    düzenlendi. Tvnet Ekonomi Şefi
    Semra Karabaş
    'ın Moderatörlüğünü yaptığı oturuma Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
    Erkan Tek
    , Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü
    Osman Yıldız
    , Yıldız Holding CEO’su
    Mehmet Tütüncü
    ve Mezra Tarım Aş Genel Müdürü
    Eyüp Demir
    katıldı.
  • "Tarımsal Verimlilik Artışı" oturumu
    düzenlendi. GZT Genel Yayın Yönetmeni
    Doğukan Gezer
    'in moderatörlüğünü yaptığı oturuma Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü
    Uğur Erdem
    , Tümosan Genel Müdürü
    Halim Tosun
    , TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanı
    Ülkü Karakuş
    ve MÜSİAD Başkan Yardımcısı
    Abdullah Eriş
    katılım sağladı.

#Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#Albayrak Medya
#İstanbul Finans Merkezi

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