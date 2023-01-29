Türkiye'nin son yıllardaki dev enerji yatırımlarının ve bunun sonuçlarının değerlendirileceği 1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi yarın başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan 1. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde, sektörün son dönemdeki atılımları yanında gelecek perspektifi de masaya yatırılacak. Oturumlarda yeni enerji yatırımlar ele alınacak.

Zirve, tvnet ve tvnet radyo'nun yanı sıra Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Zirve, petrol, doğalgaz, elektrik, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerinin aynı gün, aynı çatı altında buluşturan Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi olarak öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra enerji sektöründen birçok önemli ismin konuşmacı olarak katılacağı zirve kapsamında, Türkiye Yüzyılı’nda yeni keşifler, enerji sorunları, küreselleşen madencilik ve yeşil enerji dönüşümü gibi önemli konu başlıkları konuşulacak. Zirvenin açılışı Bakan Fatih Dönmez’in katılımıyla düzenlenecek olan özel oturum ile yapılacak.