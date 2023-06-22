Bilmeden konuşuyor

Burcu Köksal.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim yenilgisini Yeni Şafak’ın sosyal medya reklamlarına bağlamasının ardından CHP TBMM Grubu aynı tavrı Genel Kurul’a taşıdı. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Genel Kurul’da Yeni Şafak’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Sana yanlış bilgi vermişler, 3 değil 5 milyon harcadık’ manşetinden bahsederek Kılıçdaroğlu’nun iddialarını sürdürdü.
DÜZENLİ REKLAM VERİYORUZ
Dünkü, “3 değil 5 milyon lira harcadık” manşetimizin itiraf olduğunu iddia eden Köksal, Yeni Şafak’ın 10 yıldır Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının düzenli reklam vereni olduğunu ve bu harcamaları sürekli yaptığını bilmeden, seçim hezimetine kılıf uydurmaya çalıştı. Köksal, “Sayın Genel Başkanımıza cevap vereceğim derken daha fazla para harcadığını itiraf ediyor. “3 milyon değil, 5 milyon lira harcadık” diye manşet atmış. Şimdi soruyorum: Bir gazete 5 milyon lirayı, bir seçim kampanyasında, bir aday seçilmesin diye neden harcar? Tahmini güç değil aslında. Bir yerden kendisine bir görev mi verildi? Bu para Yeni Şafak’ın kasasından mı çıktı? Başka bir yerden mi fonlandı?” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal’a yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den geldi. Zengin şöyle konuştu: “CHP Grup Başkanvekili arkadaşımız reklam harcamalarından bahsetti. Doğrusu önce, muhataplarınıza, karşı tarafa sorular yöneltmeden evvel kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde yönetmiş olduğu kampanya, reklam bütçesiyle alakalı çok farklı soru işaretleri var, tartışmalar var, kendi içinizde de çok önemli karşıtlıklar var. Doğrusu önce bunların bir cevabını bulmak lazım, kendi içinizde bir cevap bulursanız bize yönelttiğiniz soruları da ben ciddiye alarak bir cevap verme ihtiyacını duyarım. Şu anda bunları cevap vermeye değer bulmuyorum açık söylemek gerekirse.”