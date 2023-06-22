Bilmeden konuşuyor

Dünkü, “3 değil 5 milyon lira harcadık” manşetimizin itiraf olduğunu iddia eden Köksal, Yeni Şafak’ın 10 yıldır Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının düzenli reklam vereni olduğunu ve bu harcamaları sürekli yaptığını bilmeden, seçim hezimetine kılıf uydurmaya çalıştı. Köksal, “Sayın Genel Başkanımıza cevap vereceğim derken daha fazla para harcadığını itiraf ediyor. “3 milyon değil, 5 milyon lira harcadık” diye manşet atmış. Şimdi soruyorum: Bir gazete 5 milyon lirayı, bir seçim kampanyasında, bir aday seçilmesin diye neden harcar? Tahmini güç değil aslında. Bir yerden kendisine bir görev mi verildi? Bu para Yeni Şafak’ın kasasından mı çıktı? Başka bir yerden mi fonlandı?” dedi.