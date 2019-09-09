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BARTIN

Bartın'da mühürlenecek bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

Bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

Bartın'da denetim yapan ekipler sahilde bulunan ruhsatsız ve izinsiz otoparkı mühürlediler ancak kapı ve duvar bulamayınca mühürü ağaca asarak ilan ettiler. Yapılan bu uygulama ise enteresan bir görüntü oluşturdu.

Haber Merkezi IHA
Mühürün asıldığı ağaç böyle görüntülendi.
Mühürün asıldığı ağaç böyle görüntülendi.

Bartın’da ruhsatsız halde çalışan otoparkı mühürlemek isteyen ekipler, alanda kapı ve bina bulamayınca iki ağacı mühürledi.

KAPI VE DUVAR BULAMAYINCA MÜHÜRÜ AĞACA ASTILAR

Olay Bartın Mugada sahilinde meydana geldi. Bartın İl Özel İdaresi tarafından bölgede gerçekleştirilen turizm yatırımı kapsamında uygulama imar planına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda sahildeki ruhsatsız ve izinsiz yapılara yönelik mühürleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Sahilde ruhsatsız ve kaçak olarak işletilen bir otoparka giden ekipler arazide bir kapı ve bina bulamayınca çözümü iki ağacı mühürlemekte buldu. Ağaçlara asılan mühürlerde “Bu işyeri genel sekreterlik makamının olurları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre mühürlenmek sureti ile kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

İHA
Mühürün asıldığı ağaç böyle görüntülendi.

Sahil bölgesinin hemen karşısında kalan arazide iki ağacın mühürlendiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

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