Bingöl'de otomobil devrildi: 1 ölü 2 yaralı

18:15 21/03/2026, Cumartesi
DHA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de devrilen otomobildeki Arda Bilal (21) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Bingöl-Genç kara yolu Tuğla Fabrikası mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AGS 892 plakalı otomobil devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Arda Bilal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Arda Bilal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Arda Bilal’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.



