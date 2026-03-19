Isparta'da üç otomobil kazaya karıştı: Sekiz kişi yaralandı

23:3319/03/2026, Perşembe
AA
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kemal V. (56) idaresindeki 32 ER 882 plakalı otomobil, Mahmatlar köyü mevkisinde Süleyman K'nin (43) kullandığı 42 AL 286 plakalı otomobil ve Sinan İ. (44) yönetimindeki 07 AOY 328 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kemal V. ile Süleyman K, araçlarda yolcu olarak bulunan Tunahan V. (17), Kader V. (38), Halime Asya G. (15), Faden K. (43), Furkan K. (13) ve Kadir K. (18) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


