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ANKARA

Binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: e-Devlet'ten yeni uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan uygulamayla, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabiliyor.

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Binlerce sürücüyü ilgilendiriyor: e-Devletten yeni uygulama
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi. EGM'den yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

'Trafik kuralarına uyalım'

Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

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