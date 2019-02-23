Binlerce vatandaşı aldattı

Akrabalarının ani zenginleşmesiyle gündeme gelen CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, ilçede tapu bekleyen binlerce insanı aldattığı ortaya çıktı. Seçimler öncesi her tarafa afişler astıran Kılıç, Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinde belediye arazisinde yapısı olan vatandaşlara tapu dağıtma sözü verdi. Ancak Kılıç’ın vaatte bulunduğu 3 mahalledeki 1107 parsel arsaya belediyenin borçları yüzünden icra konuldu. 30 milyon lira borçla devraldığı Maltepe Belediyesi’ni 550 milyon lira borca sokan Kılıç, meydan meydan dolaşarak, ilçedeki tapu sorununu çözme vaadinde bulunmuş, belediye arazilerindeki vatandaşa tapu verileceğini öne sürmüştü. Yeni Şafak’ın ulaştığı belgeler, Kılıç’ın tapu vereceğini iddia ettiği arazilerin belediyenin borçları yüzünden haczedildiğini ortaya koydu. Haciz süreci şöyle gelişti:

4 MİLYON 25 MİLYON OLDU

Maltepe Belediye’sinin uzun yıllar temizlik işlerini yapan Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri A.Ş. 4 milyon TL alacağı için 2013 yılında belediyeyi icraya verdi. 2014 yılında Ali Kılıç’ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte temizlik işlerini Altaş yapmaya devam ederken, bu süre içerisinde belediyenin firmaya olan borcu 25 milyon TL’ye kadar çıktı. Belediyeden alacaklarını tahsil edemeyen temizlik firması birçok kez mahkemeye başvurarak belediyeyi icraya verdi.

ARSA DA KURTARMADI

Ali Kılıç yönetimindeki belediye, icradan kurtulabilmek için Zümrütevler Mahallesi’nde ‘Nish Adalar’ içerisindeki bir araziyi belediye meclisinden çıkan kararla 16 milyon liralık borca karşılık olarak satmak istedi. Fakat istenen fiyat firma tarafından yüksek bulununca 10 Mayıs 2016’da belediye meclisi tarafından 15679 ada 5 parsel 2724 metrekare arazi 11 milyon 100 bin lira bedelle alacağına karşılık Altaş’a satıldı.

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3 MAHALLEYE HACİZ ŞOKU

Ancak satılan arazi belediyenin firmaya olan borcunu kapatmaya yetmedi. Altaş temizlik firması da Kartal Adliyesi’nde belediye aleyhine açtığı icra takiplerine devam etti. Altaş firmasının başlattığı icra takibi 11 Ocak 2019’da sonuçlandı. İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi, verdiği kararla firmanın yasal faizi, avukatlık ücreti ve icra masrafları ile 4 milyonu ana para olan toplamda 8 milyon liralık alacağına karşılık Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerindeki 1107 parsele haciz koydu.

VATANDAŞIN HABERİ YOK

Karar, 14 Ocak 2019 tarihinde Maltepe İlçe Tapu Müdürlüğü’ne ulaştı. Mahkeme hükmü şubat ayı içerisinde icra edildi ve ilgili bütün parseller tapuda yeniden düzenlendi. Kararla belediyeye ait bu parseller üzerinde söz ve hak sahibi resmen Altaş firmasının oldu. Başlatılan icra takibine binaen bazı parsellerin sessiz sedasız satışına karar verildiği de iddia edildi. Parsellerin kullanıcısı durumundaki binlerce vatandaş, tapu kayıtlarına ‘icralık’ şerhi düşüldüğünden habersiz. Bölgeyi ‘oy deposu’ olarak gören Ali Kılıç ve ekibi bu gelişmeyi vatandaştan sır gibi saklıyor.

Hısım-akraba zengin oldu

Yeni Şafak, Ali Kılıç başkan olmadan önce tek bir tapu kaydı bile olmayan birinci dereceden akrabalarının, 2014’ten sonra değeri 180 milyon lirayı bulan rezidans daireler, arsalar, villa ve 5 yıldızlı otel satın aldığını belgeleriyle ortaya koymuştu. Kılıç ise ticaretle uğraştıklarını 2014 yılından önce de zengin olduklarını iddia etmişti. Ancak belgeler, başkan olmadan önc Ali Kılıç’ın 26 bin liralık borcunu bile ödeyemediğini açık etmişti.

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