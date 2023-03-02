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Bir dezenformasyon girişimi daha ifşa oldu: Sınırlardan geçiş yok

"Deprem bahane edilerek özellikle, Hatay'ın siyasi nüfusunu değiştirmek adına sınır kapıları açıldı. Bu gerçeği dile getirenlere saldırıldı" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

17:28 . 2/03/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sınır kapılarından herhangi bir geçiş söz konusun olmadığı belirlendi.


Sınırlar korunuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırları termal kameralar ve insansız hava araçları ile 7/24 izlediği ifade edilirken, hudutta herhangi bir hareketlilik ve geçmenin teşebbüsünün olmadığı ortaya çıktı. İddiayı ortaya atan kişinin daha önce de benzer iddialarının olduğu ve daha sonra iddiasının doğru olmadığını açıkladığı belirlendi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#hatay
#suriye
1 hour ago
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Bir dezenformasyon girişimi daha ifşa oldu: Sınırlardan geçiş yok
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