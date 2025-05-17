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Bir günle cezadan kurtuldu

Bir günle cezadan kurtuldu

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çanakkale’nin merkezinde faaliyet gösteren “Gergedan” adlı işletmeye, açılış ve kapanış saatlerine uymadığı gerekçesiyle Çanakkale Belediyesi encümen kararıyla 3 bin 317 TL idari para cezası uygulandı. Ceza kararı, 19 Ekim 2022 tarihinde işletme sahibine tebliğ edildi. İşletme sahibi, cezanın iptali istemiyle 26 Ekim 2022 tarihinde dava açtı. Ancak Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, davanın yedi günlük sürede açılmadığını belirterek, davayı “süre aşımı” gerekçesiyle reddetti. Mahkemeye göre son başvuru günü 25 Ekim'di. Oysa Danıştay, itiraz süresinin 20 Ekim’de başlayacağını ve 26 Ekim’de sona ereceğini vurguladı. Danıştay 4. Dairesi, sürenin tebliği izleyen günden itibaren başlatılması gerektiğine ve aksi uygulamanın mahkemeye erişim hakkını ihlal edeceğine hükmetti ve Çanakkale 2. İdare Mahkemesi kararını “kanun yararına” bozdu. Bozma kararı, hükmün hukuki sonuçlarını doğrudan değiştirmeyecek olsa da ileride benzer davalarda yol gösterici olacak. Bu kararla birlikte, kamuoyunda sıkça gündeme gelen dava açma süreleriyle ilgili tartışmalara da netlik kazandırıldı.


#Danıştay
#Çanakkale
#işletme
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