Danıştay önünde yargıçlara hakaret

CHP lideri, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen millet iradesinin tanınmadığını ileri sürerek “Hataylılar seçecek, zibidinin bir tanesi salmayacak, AYM karar verecek, zibidi direnecek” diye konuştu. Ziyarette Özel’e, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Özel çıkıştaki açıklamasında, Meclis’te Atalay için oldubittide bulunan CHP’li Karaca hakkında Meclis yönetiminin atacağı adıma gönderme ile “Yaptırım uygulayacakmış. Ne yaptırım varmış, bilmiyorum. Hiçbir yerde onun bir yaptırım uygulayabileceği yazmıyor. Ortada kusur varsa bugüne kadar kendi işlediği kusur var. Bu yaptırıma kim karar veriyor? İlkokul öğretmeni misin sen? Burası ne ilkokul ne Numan Kurtulmuş ilkokul öğretmeni, müdürü” diyerek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u hedef aldı.