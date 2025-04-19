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Danıştay önünde yargıçlara hakaret

Danıştay önünde yargıçlara hakaret

Oğuzhan Ürüşan
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Özel’e, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.
Özel’e, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Son günlerde siyasi nezakete sığmayacak saldırgan bir dili alışkanlık haline getiren Özgür Özel, şimdi de yargıya saldırdı. Özel, Danıştay'ın önünde Can Atalay hakkında karar veren yargıçlara ‘zibidi’ şeklinde hakaret etti.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP’li Can Atalay hakkında karar veren yargıçlara ‘zibidi’ hakaretinde bulundu. Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’e ziyaretin ardından basın açıklamasında bulundu. AYM’nin yine Atalay hakkındaki kararını korsan şekilde TBMM’de okutan Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya da sahip çıkarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u tehdit etti.


YAVAŞ DA EŞLİK ETTİ

CHP lideri, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen millet iradesinin tanınmadığını ileri sürerek “Hataylılar seçecek, zibidinin bir tanesi salmayacak, AYM karar verecek, zibidi direnecek” diye konuştu. Ziyarette Özel’e, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.


KURTULMUŞ’U DA HEDEF ALDI

Özel çıkıştaki açıklamasında, Meclis’te Atalay için oldubittide bulunan CHP’li Karaca hakkında Meclis yönetiminin atacağı adıma gönderme ile “Yaptırım uygulayacakmış. Ne yaptırım varmış, bilmiyorum. Hiçbir yerde onun bir yaptırım uygulayabileceği yazmıyor. Ortada kusur varsa bugüne kadar kendi işlediği kusur var. Bu yaptırıma kim karar veriyor? İlkokul öğretmeni misin sen? Burası ne ilkokul ne Numan Kurtulmuş ilkokul öğretmeni, müdürü” diyerek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u hedef aldı.


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