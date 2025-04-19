İBB’yi böyle batırdılar

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumunda 2024 yılı denetim raporu sunuldu. CHP'li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Ediz Zeyrek 2024 yılı bütçe hedefinin yüzde 82,21 oranında gerçekleştiğini söyledi. Rapora muhalefet şerhi sunuldu. Denetim Komisyonu’nun AK Partili Üyesi Muhammet Kaynar, “Burada perdeleme var. Ben 2024 yılında İBB'nin 179 milyar lira gelir elde ettiğini ve 238 milyar lira da gider yaptığını söylüyorum. Aradaki farkın da 59 milyar olduğunu söylüyorum. Bu bütçe açığı değil mi?” diye sordu. Muhalefet şerhi raporuna göre konser, dinleti, kokteyl gibi organizasyonlara yapılan harcama bir önceki yıla göre yüzde 108,32 arttı, metro yatırımları ve gayrimenkul harcamaları ise yüzde 8,4 azaldı. Kaynar’ın paylaştığı bazı harcama kalemleri ve kurumların içinde bulunduğu borç batağı, İBB’nin nasıl batırıldığını ortaya koydu:

* İBB 2024’te konserlere 336 milyon 553 bin lira harcadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Letica Moreno konseri için 1,5 milyon lira, Işın Karaca konseri için 1,2 milyon lira, Fatih Erkoç konseri için 2,5 milyon lira, Cem Adrian konseri için 3,6 milyon lira, Epic Senfoni konseri için 3,6 milyon lira sadece sanatçılara verildi.

* 5 Nisan 2024 tarihli “Muhtelif Turizm Tanıtım Etkinlikleri” ihalesinde YouTuber'lara ödenen para 3 milyon 66 bin lira.

* “Megacities Summit” organizasyonunda 110 adet Banquet açık içki ve servis hizmeti için 743 bin lira verildi. Sosyal medya yönetimi için de 600 bin lira+KDV. 21 Şubat 2024’te de “Süleymaniye, Sıra Dükkanlarda Sergilenmek Üzere 4 Adet Sanat Eserinin Satın Alımı” adı altında 225 bin TL+ KDV bedelle 4 adet mermer ve metal heykel satın alındı.

* Kent müzesi inşaatının tamamlanması için çıkılan ihalede Kayalar İnşaat 758 milyon lira, Fortis 819 milyon lira teklif verdi. İhale daha fazla fiyat çıkaran Fortis’e verildi.

* CHP’li yönetimin 2019’da sıfır dış borçla devraldığı İSKİ’nin bugünkü güncel borcu 25 milyar 291 milyon 641 bin lira.

* Amortisman giderleri hariç toplam 428 milyon 652 bin lira harcanan Deniz Taksi’den 44 milyon lira gelir elde edildi.

* “Sponsorların karşıladığı iddia edilen” Fransa'nın başkenti Paris'teki İstanbul Evi açılışında “Fransızca Yazılı Çeviri Hizmet Bedeli” için 28 bin 981 TL ödendi.



