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Arsaları bize hediye etmezsen senin için iyi olmaz

Arsaları bize hediye etmezsen senin için iyi olmaz

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kenan Balcı
Kenan Balcı

İstanbul Beylikdüzü’ndeki “Balıkçı Kenan” adlı restoranla bilinen Kenan Balcı, yıllarca Ekrem İmamoğlu’nun tehdit ve baskılarına maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. İBB’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında şikayetçi olan Balcı, işyerinde açıklama yaptı. İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015’te belediyeye davet edildiğini anlatan Balcı, “İmamoğlu ve o dönemki başkan yardımcısı Mehmet Murat Çalık’la 3’lü görüşme yaptık. İmamoğlu benden biri 761 m2, diğeri 1300 m2 olmak üzere toplam 2 bin 61 m2’lik arazimi hediye istedi. ‘Vermezsen senin için hiç iyi olmaz. Verirsen her yerde önünü açarız’ dediler. Beylikdüzü’ndeki değerli arazileri esnafın elinden zorbalık ve tehditle aldılar” diye konuştu. Balcı, tehditlere boyun eğmeyince yol genişletme çalışması kapsamında işyerine ait otoparkın kapatıldığını, resmi yapı kayıt belgesi ve ruhsatı olmasına rağmen işletmesine çalışma izni verilmediğini ifade etti: “Ranta engel olunca dükkanım mühürlendi. Mahkeme bizi haklı buldu. Ancak İmamoğlu ve ekibi 3 ay önce de çiğ balık satışımızı engelledi. Restoranın arkasındaki Balık Müzesi de elimden alındı. CHP Milletvekili Taşkın Özer’e tahsis edildi. Yerine çay bahçesi açıldı.”


#İBB
#Kenan Balcı
#Ekrem İmamoğlu
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