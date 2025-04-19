Korsan eylem planlı çıktı

CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, TİP’li Can Atalay hakkındaki AYM kararını Meclis kürsüsünde okutmak için eylülden beri pusuda olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Karaca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Anayasa Mahkemesi’nin Atalay kararını okutmak için eylül ayından beri uygun zamanı beklediğini söyledi. Karaca’nın DEM’li Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımdayken kararı okutmasına yükselen eleştiriler konusunda “Kararı okutmanın zamanı tartışılabilir. Ancak yanlış bir şey yapmadım” savunmasını yaptığı bildirildi.





BANA BİR ŞEY YAPAMAZLAR!

Karaca, Meclis Başkanlığı’nın ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un kendisine anayasa ve İçtüzük'e göre herhangi bir disiplin cezası vermeyeceğini de yakın çevresine ileterek, “Bana bir şey yapamazlar” dediği öğrenildi. CHP lideri Özel’in TBMM Başkanı Kurtulmuş’a “Meclis başkanvekilimi tehdit etme, savaş ilanı sayarım” sözlerinin altında Karaca ile Özel’in görüşmesinin etkili olduğu bildirildi. Meclis kulislerinde, Özel’in kararın bu şekilde (Önder’e geçmiş olsun mesajlarının iletileceği genel kurul birleşiminde) okutulmasından hoşnut olmadığı, ancak Karaca ile konuştuktan sonra ikna olduğu ifade ediliyor.

BİR İÇTÜZÜK İHLALİ DAHA

Öte yandan Karaca ile ortak hareket ederek, kararı kürsüde okuyan CHP’li Katip Üye ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez’in bir İçtüzük ihlaline daha imza attığı öğrenildi. TBMM Genel Kurul salonundaki başkanlık divanında çalışan yasama uzmanlarına, kâtip üyeler okuyacakları metinler ile kararlarını önceden iletmek zorunda. Suiçmez’in okuyacağı karar metnini yasama uzmanlarına vermediği ortaya çıktı. Suiçmez’in kararı okurken yasama uzmanlarının bu nedenle itiraz ettiği öğrenildi.



