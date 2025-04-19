Kurultay davasında 3 olasılık

CHP’nin şaibeli kurultay davasında önceki gün ilk celse görülürken, gözler yargılama süreci ve çıkacak karara odaklandı. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi ilk etapta davacıların CHP üyeliği ve dava açma ehliyetini inceleyecek. Mahkeme sürecinde CHP tüzüğü, kurultay çağrı belgeleri, delege listeleri, karar özetleri, kamera kayıtları, sosyal medya duyuruları ve tanık beyanları delil olarak değerlendirilecek. Özellikle oy kullanmaya ilişkin görüntü ve tutanaklar, iddiaların ispatı açısından kritik önem taşıyor. Mahkeme, delillerin teknik boyutunu irdelemek üzere bir bilirkişi heyeti görevlendirmeye de hazırlanıyor.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre mahkeme, davada usulsüzlük tespit etmesi halinde 3 temel karar alabilir.

* Alınan tüm kararlar geçersiz sayılarak, kurultayın yeniden yapılmasına hükmedilebilir.

* Sadece Genel Başkan ya da Parti Meclisi seçimlerinin iptali ile sınırlı bir karar verilebilir.

* Ya da mahkeme, davanın esası karara bağlanana kadar 21’inci Olağanüstü Kurultay gibi alınan kararların uygulanmasını geçici olarak durdurabilir.

Böyle bir karar, CHP'nin üst yönetim yapısını doğrudan etkilerken, partide yeni bir kurultay sürecinin de kapısını aralayacak.



