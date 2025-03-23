CHP’de kurultay senaryoları

Olağanüstü kurultaya giden CHP’nin kulislerinde senaryolar havada uçuşmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun adaylık için hazırlandığı iddia edilirken, Genel Merkez’deki ilk formül Özel’in grup başkanlığına dönerek partiyi yönetmesi, İmamoğlu’nun da partinin genel başkan olması. Bir diğer formülde ise İmamoğlu kurultayda tek aday olacak, Özel ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacak.
Şaibeli kurultay iddialarını örtbas etmek için olağanüstü kurultay kararı alan CHP’de art arda yeni senaryolar dolaşıma sokuldu. İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı, Özel’in ise cumhurbaşkanı adayı olması senaryolardan birisi. Öte yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün çalışma ofisinde yakın kurmaylarıyla bir araya geldi. Yeni Şafak’a konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın isimler Kılıçdaroğlu’nun partinin adının rüşvet ve yolsuzlukla anılmasını doğru bulmadığını bu nedenle de ‘Partiyi güvenli limana yanaştırın’ mesajı verdiğini söyledi. Toplantıya katılan isimler Kılıçdaroğlu’na aday olması halinde en az 600 delegenin imza verebileceğini söyledi.
ÖZEL ADAY OLURSA PARTİDE GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİR
Diğer yandan CHP Genel Merkezi’nde de senaryolar konuşulmaya başlandı. Genel Merkez tarafından iki senaryo üzerinde duruluyor. Özel kurmayları ile kurultay sürecini şimdilik Saraçhane’den yönetecek. İmamoğlu’nun tutuklanması halinde Özel, Ankara İstanbul arası mekik dokuyacak. Kurultay sürecinde parti Genel Sekreterini konu ile ilgili görevlendiren Özel kendinin cumhurbaşkanı olma seçeneğini de masaya yatıracak. MYK’da olağanüstü kurultayda genel başkanla yola devam fikri ağır basarken, bir yandan da Ekrem İmamoğlu ismi masaya geldi. Özel’in yeniden aday olması ve seçilmesi durumunda MYK’da ve PM’de İmamoğlu etkisinin kırılması ve Özel’in parti içerisinde güçlenmesi de formüller arasında.
İKİNCİ FORMÜL İMAMOĞLU GENEL BAŞKAN
Diğer bir senaryoda ise İmamoğlu’nun genel başkanlıkta önünün yasal olarak açık olduğu ve genel başkan olarak kendisinin seçilmesi gerektiği kaydedildi. Özel’in grup başkanlığına dönerek partiyi yönetmesi İmamoğlu’nun da partinin genel başkan olması bekleniyor. Ancak bu fikre Özel’in soğuk yaklaştığı öğrenildi.
Kurultay talimatı İmamoğlu’ndan
- Yeni Şafak’a konuşan CHP’li bir kaynak, kurultay talimatının, gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildiğini söyledi. İmamoğlu’nun kurultaya tek aday olarak girmesi beklenirken, Özgür Özel’in ise buna karşılık CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. CHP’li isim, “Uluslararası siyasetin dikkatini çekmek, dünya kamuoyunda ana muhalefet partisinin lideri hapse atılıyor, gözaltına alınıyor dedirtmek için CHP genel başkanlığını Özel’den geri alıyor” değerlendirmesi yaptı. İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir partili ise “Süreç Özel’in elini çok güçlendirdi. Eğer kurultay kararı İmamoğlu tarafından alındıysa, Özel aday olmayabilir, ya da göstermelik bir adaylık olur. İmamoğlu’nun haberi yokken alındıysa da İmamoğlu olayı gündemden düşer” diye konuştu.