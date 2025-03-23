CHP’de kurultay senaryoları

Yeni Şafak’a konuşan CHP’li bir kaynak, kurultay talimatının, gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildiğini söyledi. İmamoğlu’nun kurultaya tek aday olarak girmesi beklenirken, Özgür Özel’in ise buna karşılık CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi. CHP’li isim, “Uluslararası siyasetin dikkatini çekmek, dünya kamuoyunda ana muhalefet partisinin lideri hapse atılıyor, gözaltına alınıyor dedirtmek için CHP genel başkanlığını Özel’den geri alıyor” değerlendirmesi yaptı. İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir partili ise “Süreç Özel’in elini çok güçlendirdi. Eğer kurultay kararı İmamoğlu tarafından alındıysa, Özel aday olmayabilir, ya da göstermelik bir adaylık olur. İmamoğlu’nun haberi yokken alındıysa da İmamoğlu olayı gündemden düşer” diye konuştu.