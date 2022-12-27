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BURSA

Bir mesajla hayatı karardı: Merakla tıkladığı linkten 62 bin lirasını çektiler

Telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajının altındaki linke tıklayan adam 62 bin lirasından oldu. Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

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Haber Merkezi İHA
Bir mesajla hayatı karardı: Merakla tıkladığı linkten 62 bin lirasını çektiler
Gelen mesaja tıkladığı için 62 bin lirasından oldu

Vatandaşları ağlarına düşürerek maddi manevi zarara sokan dolandırıcıların oyunları şoke ediyor.

Bursa'da Aykut Yakut, telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajına tıkladı.

Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut’un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi.

62 bin lirası gitti

Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti.

Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Merak edip tıkladım"

Kendisine kurulan tuzağı anlatan dolandırıcı mağduru Aykut Yakut, "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?’ şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda link vardı, ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş. Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş." ifadelerini kullandı.

"Kalan parayı hemen bankaya gidip çektim"

Dolandırıldığını fark eden Yakut, "Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı.” dedi.

"Biz nasıl bankalara güvenelim"

Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Yakut, “Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım, evim kira. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum." şeklinde konuştu.

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