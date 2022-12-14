14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 50 milyon kişinin bilgilerini ele geçirmişler

İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadinde bulunup, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonrası deşifre etti.

AA

'PHISHING OLTALAMA' İLE DOLANDIRICILIK

Şebeke üyelerinin, günlük kiraladıkları evlerde, apart otel odalarında paneller kurarak, sahte internet siteleri oluşturdukları, 'phishing oltalama' denilen dolandırıcılık linkleri oluşturup, sosyal medya hesapları ile internet siteleri üzerinden paylaşım yaptıkları, elde ettikleri telefon numaralarına link gönderdikleri birçok kişinin banka kartı ve hesaplarına erişim sağladıkları, daha sonra kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden en düşük kripto para yatırımı 5 bin TL ile yüksek kazanç elde etme vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını belirlendi.

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DHA

50 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLMİŞ

Ekipler, ayrıca şüphelilerin 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, 10 bin kişiye ait GSM hat bilgileri üzerinde oynama yaptıklarını, kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka İBAN, banka kart bilgilerini elde ettiği, bu bilgileri bilişim sistemi aracılığı ile 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarında kullandıklarını tespit etti. 39 vatandaşın 721 bin 334 TL'sinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

DHA

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyon kapsamında şebeke üyesi oldukları öne sürülen 88 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin, Bitlis, Bingöl, Antalya, Konya, İstanbul, Malatya, Bursa ve Van'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

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FOTOĞRAF 8 Olay, 8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. 50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmiş, uzun süre şahıs ile boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtulmuştu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T.’nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ekipler haberin ardından yeniden ailenin ifadelerine başvurdu. N.T. ve kendisini bir süre takip eden şahsın izlediği güzergahtaki kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, önce şahsın kimliğinin A.K. olduğunu belirlerken adresini de tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şahsın 5 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. Asansörde kabus anları: Kız çocuğunu bıçakla taciz eden şahıs yakalandı Gaziantep'te takip ederek asansörde sıkıştırdığı kız çocuğunu taciz eden bıçaklı şahıs, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış akşam saatlerinde Tire, Kiraz ve Ödemiş bölgesinde etkili oldu. Sağanak, özelikle Tire’nin Armutlu Mahallesi’nde sele dönüştü. Etkili sağanak nedeniyle, Hamide Koca (95) isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi. Arama sonucu Kocanın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Alzheimer hastası Kocanın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan Tire ilçesinden ise acı bir haber geldi. 95 yaşında Alzheimer hastası bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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