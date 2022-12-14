Gündem 14 ilde dolandırıcılık operasyonu 50 milyon kişinin bilgilerini ele geçirmişler
MERSİN

14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 50 milyon kişinin bilgilerini ele geçirmişler

Mersin merkezli 14 ilde kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 88 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, 10 bin kişiye ait GSM hat bilgileri üzerinde ise oynama yaptıkları tespit edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
14 ilde dolandırıcılık operasyonu: 50 milyon kişinin bilgilerini ele geçirmişler
Mersin merkezli 14 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu; 88 gözaltı kararı

İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadinde bulunup, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeyi, teknik ve fiziki takip sonrası deşifre etti.

AA

'PHISHING OLTALAMA' İLE DOLANDIRICILIK

Şebeke üyelerinin, günlük kiraladıkları evlerde, apart otel odalarında paneller kurarak, sahte internet siteleri oluşturdukları, 'phishing oltalama' denilen dolandırıcılık linkleri oluşturup, sosyal medya hesapları ile internet siteleri üzerinden paylaşım yaptıkları, elde ettikleri telefon numaralarına link gönderdikleri birçok kişinin banka kartı ve hesaplarına erişim sağladıkları, daha sonra kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden en düşük kripto para yatırımı 5 bin TL ile yüksek kazanç elde etme vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını belirlendi.

DHA

50 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLMİŞ

Ekipler, ayrıca şüphelilerin 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini, 10 bin kişiye ait GSM hat bilgileri üzerinde oynama yaptıklarını, kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka İBAN, banka kart bilgilerini elde ettiği, bu bilgileri bilişim sistemi aracılığı ile 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarında kullandıklarını tespit etti. 39 vatandaşın 721 bin 334 TL'sinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

DHA

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyon kapsamında şebeke üyesi oldukları öne sürülen 88 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin, Bitlis, Bingöl, Antalya, Konya, İstanbul, Malatya, Bursa ve Van'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Asansörde kabus anları: Kız çocuğunu bıçakla taciz eden şahıs yakalandı
FOTOĞRAF 8
Title
Olay, 8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı.
Title
50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi.
Title
Kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmiş, uzun süre şahıs ile boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtulmuştu.
Title
Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T.’nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.
Title
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ekipler haberin ardından yeniden ailenin ifadelerine başvurdu.
Title
N.T. ve kendisini bir süre takip eden şahsın izlediği güzergahtaki kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, önce şahsın kimliğinin A.K. olduğunu belirlerken adresini de tespit etti.
Title
Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şahsın 5 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Title
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.
Asansörde kabus anları: Kız çocuğunu bıçakla taciz eden şahıs yakalandı
Gaziantep'te takip ederek asansörde sıkıştırdığı kız çocuğunu taciz eden bıçaklı şahıs, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu
FOTOĞRAF 9
Title
Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış akşam saatlerinde Tire, Kiraz ve Ödemiş bölgesinde etkili oldu.
Title
Sağanak, özelikle Tire’nin Armutlu Mahallesi’nde sele dönüştü.
Title
Etkili sağanak nedeniyle, Hamide Koca (95) isimli yaşlı bir kadında sel sularına kapıldı.
Title
Durumun bildirilmesi üzerine bir kurtarma çalışması başlatılırken, yaşlı kadından acı haber geldi.
Title
Arama sonucu Kocanın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.
Title
Alzheimer hastası Kocanın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Title
Öte yandan jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Title
Title
İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu
İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan Tire ilçesinden ise acı bir haber geldi. 95 yaşında Alzheimer hastası bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattı
FOTOĞRAF 12
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra başlayan yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü.
Title
Akşam saatlerinde ise Bayraklı ilçesi Altınyol’da sağanak yağışların etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola ve Bayraklı istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 AG 006 plakalı otomobilin ön kısmına düştü.
Title
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Title
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yolu bir süre trafiğe kapattı.
Title
Yolda bulunan kaya parçalarının kenara alınmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halinde olan otomobilin üstüne ve yola düştü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.


Ortak beklenti 7 bin 845 TL

Ortak beklenti 7 bin 845 TL

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanacak.
Asma köprü tarih oldu

Asma köprü tarih oldu

Yusufeli'de su yüksekliği 46 metreye ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedovla görüştü

​Vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit ettiler.

​Meteoroloji: Sel ve su baskınları yaşanabilir.

​'Mağdurlar siyasetin aparatı değildir'

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Kastamonu'da yakalandı.

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazı üzerine tarih öne çekildi.

Bakan Soylu açıkladı: İki ayrı operasyonda 358 gözaltı.

​Peygamber Efendimiz'e hakaret etti.

​14 ilde dolandırıcılık operasyonu: 88 gözaltı.

Yamaçtan düşen dev kaya parçaları yolu kapattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.