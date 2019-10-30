Gündem Bir metre kar yağsa da buradayız
DİYARBAKIR

Bir metre kar yağsa da buradayız

Diyarbakır HDP il binası önünde çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 57. gününde. Oturma eylemi sırasında aileler ile tehditler savuran HDP’liler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Baba Salih Gökçe, “Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz” sözleriyle ailelerin kararlığını ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır anneleri

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti yağmura rağmen devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin,

HDP il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi sürüyor. Üzeri brandayla kapalı alanda bekleyişini sürdürenler arasında yer alan, Ağrı’dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe, evlatlarına kavuşmak için eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Salih Gökçe

SİZİN ÇOCUKLARINIZ AVRUPA’DA

HDP’lilerin “Kürtleri savunduklarını” belirttiğine işaret eden Gökçe, “Burada bulunan anne ve babaların feryatları göklere yükseldi. Kürtlerin çocuklarını dağa götürdünüz, sizin çocuklarınız Avrupa’da. HDP önünden çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz” dedi.

BİR METRE KAR YAĞSA DA BURADAYIZ

Gökçe, bazı anne ve babaların sinir krizi geçirdiğini dile getirerek, “Yağış da olsa çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz. Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar geride diğer çocuklarını bırakıp buraya gelmiş. Kapımı kilitleyip, buraya geldim. Anneler bebekleriyle akşama kadar burada bekliyor. Yazık, günah. Çocuklarımızı bıraksınlar” diye konuştu. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Songül Altıntaş ise evladına duyduğu özlemi anlattı. “Oğlumun kaçırıldığı günden bu yana mahvolduk. Sadece oğlumu kaçırmadılar bütün ailemizi öldürdüler” diyen Altıntaş, ilaçlarla ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

KÜRTLERİ ÖLDÜRDÜLER, GENÇLERİ DAĞA KAÇIRDILAR

  • Altıntaş, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu acıya gerçekten artık dayanamıyorum. Bunların bize yaptığı işkence az değil. ‘Kürtlerin hakkı’ diyorlar. Burada bulunanların hepsi Kürt. Bizim hakkımızı böyle mi savunacaklar? Kürtleri öldürdüler, gençleri dağa kaçırdılar, bütün anne ve babaları perişan ettiler. Böyle bir hak istemiyoruz. Bizim hakkımızı da savunmasınlar acı da yaşatmasınlar.”

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