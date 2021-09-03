Bir milyar liralık kripto parayla ortadan kaybolan Turgut V: Kaçmadım Türkiye'deyim

Turgut V. isimli şüpheli, bin 500 kişiden topladığı yaklaşık bir milyar lira değerinde Doge coinle kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken Turgut V'nin Telegram grubu üzerinden yatırımcılara attığı ses kayıtları ve yazışmaları ortaya çıktı.

YATIRIM ALMAYA DEVAM ETTİ

Turgut V, kayıtlarda "Sayenizde çok büyük yatırımlar aldık, tekrar tekrar yatırım yaptılar" diyor. Sistemin sekteye uğramasının ardından para çekim taleplerini kapatıp, yatırım almaya devam eden Turgut V, gelen tepkiler üzerine ise "Benim kaçtığım, göçtüğüm yok, ben buradayım. Bu ithamlar bana ağır geliyor. Eğer art niyetli bir zihniyette hareket etmiş olsaydım, kapatıp gitmiş olsaydım, inanın bu kadar çok zoruma gitmezdi" şeklinde konuşuyor.

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PARALARI İADE EDECEĞİM

Turgut V, sözlerinin devamında "Sizden zaman istiyorum, ben bütün hesapları, anaparaları aktarayım. Herkes hesaplarını görsün, varsa bir hata düzeltelim, beraber yapalım. Üç buçuk ayda emin olun anaparanızı alacaksınız. Herkes bana rahatlıkla ulaşabilecek merak etmeyin" diyor.

MİLLETİN PARASIYLA EV ALDI

Turgut V, sistem sekteye uğradıktan sonra yatırımcılara yaşanan sıkıntının, sistemin yazılımcısı olan Hasan B'den kaynaklandığını söyledi. Turgut V'nin eski kız arkadaşı Songül Y. ile Hasan B. arasındaki konuşmalar da şu şekilde:

H.B: Bu adamın söylediği iki lafından biri yalan. Ben bunu anladım.

S.Y: Aynen öyle.

H.B: Bir insan neden kendi üzerine arabayı, evi almaz? Yani bu sistem patlayacak, ondan sonra da kendi zan altına girecek. En azından öyle bir durum olduğunda üzerimde mal varlığım gözükmesin diye, bir insan bu sebepten bunu yapar.

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S.Y: Adam ortadan bir kayboldu, pir kayboldu. Yani yok, ortalıklarda yok. İşine geldiğinin parasını veriyor, gelmediğine vermiyor.

H.B: Aynen öyle. Milletin parasıyla gitti ev aldı, araba aldı. Sonra yazılımsal problem dedi her şeyi benim üstüme attı.