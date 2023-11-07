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'Bir milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşayacağı yönündeki iddianın uydurma olduğunu açıkladı. 

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:34 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Bazı sosyal medya hesaplarından '1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiası ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından '1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiası ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık' iddiası doğru değildir."
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır"
denildi.
#İsrail
#Filistin
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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