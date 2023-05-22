Bir milyon kişi daha böyle dönecek

Suriye.
Suriye kuzeyine 1 milyon mültecinin gönüllü dönüşünü sağlayacak konut planının detayları netleşti. Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız” sözleriyle duyurduğu projelerin detaylarına ulaştı.
9 ALANDA YENİ YERLEŞİM
Buna göre, Suriyelilerin dönüşüne yönelik olarak Fırat Kalkanı Bölgesi’nde 5, Barış Pınarı Bölgesi’nde 4 olmak üzere toplamda 9 nokta yerleşim alanı olarak onaylandı. Bu alanlardan 3’ünde ise konut projeleri için ilk çalışmalar başladı.
28 BİN DAİRE YÜKSELECEK
Bu kapsamda Fırat Kalkanı Bölgesi’nde 18 bin 239, Barış Pınarı Bölgesi’nde ise 10 bin 402 daire inşa edilecek. Dönüşü özendirmek için bölgede toplamda 28 bin 681 dairenin inşası planlanıyor.
100 BİN BRİKET EV TAMAM
Bunun yanı sıra mültecilere yönelik briket ev hamlesi de tam gaz sürüyor. Bölgede 338 alanda, taahhüt edilen 108 bin 747 briket evin 100 bin 644’ünün yapımı tamamlandı. Buralara toplam 87 bin 911 aile yerleştirildi.
ÇEYREK MİLYON KONUT
Suriye kuzeyinde 108 bin olarak taahhüt edilen briket evler ile 9 noktada planlanan 30 bine yakın konut dahil uzun vadede toplamda 240 bin konutun inşası planlanıyor. İnşası planlanan 240 bin konutun tamamlanmasının ardından 240 bin aile buralarda yeni bir hayata başlayacak. Konutların, 60, 80 ve 100 metrekare büyüklükte olması öngörülüyor.
KAYNAK İÇİN ZORLUYOR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgenin yeniden inşası konusunda ortaya çıkacak maliyet konusunda gerek ikili, gerekse uluslararası organizasyonlarda muhataplarına ellerini taşın altına sokma konusunda davette bulunuyor.
Gitmek isteyene destek büroları
Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde, Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı “Gönüllü Geri Dönüş Büroları” kuruldu. Gönüllü geri dönüş süreçlerini yürütecek bu bürolar, prosedürleri ve bölgelerdeki yaşam koşulları hakkındaki bilgilendirme çalışmaları, başvurularının alınması ve işlemlerinin takibi, gönüllü geri dönüş için destek talebinde bulunanların taleplerinin alınması gibi çalışmaları yürütüyr.
600 bine yakın Suriyeli döndü
KSuriye kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeler ile buralarda hayatın normalleşmesi ülkeye dönüşü de hızlandırdı. Bugüne kadar iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan 553 bin 793 Suriyeli ülkelerine gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgelerinin 1.3 milyon olan nüfusu istikrar sonrası Suriye içinden göçlerle birlikte 2 milyonu aştı.
Her alanda iyileştirme yapılıyor
Suriye kuzeyinde emniyet ve asayişin sağlanması başta olmak üzere eğitim, sağlık, tarım, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetler, ulaştırma ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine kadar pek çok alanda yoğun iyileştirmeler devam ediyor.