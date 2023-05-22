Bir milyon kişi daha böyle dönecek

Suriye kuzeyine 1 milyon mültecinin gönüllü dönüşünü sağlayacak konut planının detayları netleşti. Yeni Şafak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız” sözleriyle duyurduğu projelerin detaylarına ulaştı.

9 ALANDA YENİ YERLEŞİM

Buna göre, Suriyelilerin dönüşüne yönelik olarak Fırat Kalkanı Bölgesi’nde 5, Barış Pınarı Bölgesi’nde 4 olmak üzere toplamda 9 nokta yerleşim alanı olarak onaylandı. Bu alanlardan 3’ünde ise konut projeleri için ilk çalışmalar başladı.

28 BİN DAİRE YÜKSELECEK

Bu kapsamda Fırat Kalkanı Bölgesi’nde 18 bin 239, Barış Pınarı Bölgesi’nde ise 10 bin 402 daire inşa edilecek. Dönüşü özendirmek için bölgede toplamda 28 bin 681 dairenin inşası planlanıyor.

100 BİN BRİKET EV TAMAM

Bunun yanı sıra mültecilere yönelik briket ev hamlesi de tam gaz sürüyor. Bölgede 338 alanda, taahhüt edilen 108 bin 747 briket evin 100 bin 644’ünün yapımı tamamlandı. Buralara toplam 87 bin 911 aile yerleştirildi.

ÇEYREK MİLYON KONUT

Suriye kuzeyinde 108 bin olarak taahhüt edilen briket evler ile 9 noktada planlanan 30 bine yakın konut dahil uzun vadede toplamda 240 bin konutun inşası planlanıyor. İnşası planlanan 240 bin konutun tamamlanmasının ardından 240 bin aile buralarda yeni bir hayata başlayacak. Konutların, 60, 80 ve 100 metrekare büyüklükte olması öngörülüyor.

KAYNAK İÇİN ZORLUYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgenin yeniden inşası konusunda ortaya çıkacak maliyet konusunda gerek ikili, gerekse uluslararası organizasyonlarda muhataplarına ellerini taşın altına sokma konusunda davette bulunuyor.

Gitmek isteyene destek büroları

Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde, Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı “Gönüllü Geri Dönüş Büroları” kuruldu. Gönüllü geri dönüş süreçlerini yürütecek bu bürolar, prosedürleri ve bölgelerdeki yaşam koşulları hakkındaki bilgilendirme çalışmaları, başvurularının alınması ve işlemlerinin takibi, gönüllü geri dönüş için destek talebinde bulunanların taleplerinin alınması gibi çalışmaları yürütüyr.

600 bine yakın Suriyeli döndü

KSuriye kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeler ile buralarda hayatın normalleşmesi ülkeye dönüşü de hızlandırdı. Bugüne kadar iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan 553 bin 793 Suriyeli ülkelerine gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgelerinin 1.3 milyon olan nüfusu istikrar sonrası Suriye içinden göçlerle birlikte 2 milyonu aştı.

Her alanda iyileştirme yapılıyor

Suriye kuzeyinde emniyet ve asayişin sağlanması başta olmak üzere eğitim, sağlık, tarım, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetler, ulaştırma ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine kadar pek çok alanda yoğun iyileştirmeler devam ediyor.

GÜVENLİK: Bölgede 12 bin 130 güvenlik birimi personeline mesleki eğitim verilerek, sahada görev yapmaları sağlandı. Acil durumlarda bölge halkı tarafından güvenlik personeline kolay erişim sağlamak üzere ALO 195 ihbar hattı tahsis edildi. Kritik yol güzergâhlarında oluşturulan 111 noktada, yol kontrolleri ve uygulamaları devam ediyor. Bölgede belli noktalara, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda emniyet ve asayişin sağlanmasında önemli rol oynayan Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kuruldu.

SAĞLIK: 10 kamu, 32 özel hastane, 120 sağlık merkezi, 23 mobil sağlık hizmeti, 77 ambulans, 39 acil sağlık hizmeti istasyonu bölge halkının hizmetine sunuldu. Çobanbey’de kurulan tıp fakültesi de ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor.

GENÇLİK VE SPOR: Bölgede onarılan ve inşa edilen 5 stadyum, 13 gençlik merkezi, 11 spor salonu, 2 kültür merkezi ve 18 futbol sahası gençlerin kullanımına açıldı.

AİLE VE SOSYAL: 10 sosyal hizmet merkezi, 4 aile destek merkezi ve 9 kreş-sosyal market bölge halkının hizmetine sunuldu. Ayrıca çatışma ortamından etkilenen çocuklar ve yetimler için yetim ve kültür merkezleri açıldı.

EĞİTİM: Bin 463 okulda 350 bin 330 öğrenci eğitim-öğretimine devam ediyor. Bunların yanı sıra 25 yeni okul binasının yapımı da sürüyor. Ayrıca bölge halkının meslek edinmesine yönelik kurslar açılıyor.

EKONOMİYE CAN: Bölgenin ekonomisinin canlandırılması için inşa edilen organize sanayi bölgelerinde de çalışmalar devam ediyor. Organize sanayi bölgesi kurulum çalışmaları kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerinde ayakkabı, tekstil, mobilya, tarım, gıda, demir döküm, tıbbi sağlık ürünleri, lojistik, plastik malzeme, makine üretim, temizlik malzemeleri, araç bakım onarım, sebze meyve hali gibi sektörlerde toplamda 3 bin 47 imalathanenin faaliyeti geçirilmesi planlanıyor. Hâlihazırda Çobanbey’de 95, el-Bab’da 80, Maare’de 6 olmak üzere toplam 181, yine İdlib’de 13 imalathane faaliyete başlamış durumda. Bu bölgelerde inşa edilen fırınlarda günde 100 bin ekmek üretiliyor. Sadece oluşturulan ve oluşturulacak bu organize sanayi bölgeleriyle 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

TİCARİ HAYAT HAREKETLİ: Çiftçilere gübre ve tohum desteği sağlanıyor. Çiftçilerin ürettiği tarımsal ürünlerin ticari olarak satışı için imkânlar oluşturuluyor. Ticaretin canlandırılması ve bölge ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yeni gümrük kapıları açılıyor, mevcut olan kapılar ise modernize edilerek tüm ticari geçişlere müsait hale getiriliyor.

DİN: Bölgede yeni yapılan ve onarılan bin 445 cami bölge halkının hizmetine sunuldu. 107 caminin ise yapımına devam ediliyor.

ALTYAPI: 146 km asfalt yol yapımı, 107 bin 913 ton asfalt yama, 1 milyon 452 bin 50 metrekare kilit taşı ve 413 bin 347 metre bordür taşı yapımı gibi altyapı hizmetleri verildi.







