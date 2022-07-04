Gündem Bir okul yedi program Sinemadan girişimciliğe yabancı dilden spora kadar her dalda dört dörtlük eğitim
EĞİTİM

Bir okul yedi program: Sinemadan girişimciliğe yabancı dilden spora kadar her dalda dört dörtlük eğitim

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi müfredatı Arapça, İngilizce ve Japonca hazırlık, Advanced Placement (AP), ortaokul ve lise hafızlık projeleriyle, öğrencilerine okul başarısı, yabancı dil ve mesleki gelişim konularında önemli imkanlar sunuyor. Öğrenciler dershaneye ihtiyaç duymadan okullarında üniversiteye hazırlanabiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir okul yedi program: Sinemadan girişimciliğe yabancı dilden spora kadar her dalda dört dörtlük eğitim
Marmara AİHL'de öğrencilere sinemadan girişimciliğe yabancı dilden spora kadar her dalda dört dörtlük eğitim veriliyor.

Marmara AİHL, Fen Lisesi müfredatı Arapça, İngilizce ve Japonca Hazırlık, Advanced Placement (AP), Ortaokul ve Lise hafızlık projeleri ile öğrencilerine okul başarısı, yabancı dil ve mesleki gelişim konularında önemli imkanlar sunuyor. Öğrenciler dershaneye ihtiyaç duymadan okullarında üniversiteye hazırlanabiliyor.

ÜNLÜ İSİMLERLE RENKLİ ETKİNLİKLER

Öğrenciler sinema, girişimcilik, spor, teknoloji, kültür sanat, münazara, gezi, dil kulüpleri ile birbirlerine ve diğer okullarla etkileşim içerisinde yer alıyor. Nouman Ali Khan, CZN Burak, Mehmet Bozdağ, Gri Koç gibi ünlü simalar okulu ziyaret ederek kulüp faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi.

TEKNOLOJİDE BÜYÜK BAŞARI

Gençler roket, elektrikli araç, sabit ve döner kanat İHA, siber güvenlik teknoloji takımları kurarak meraklarını mühendislik alanlarına yöneltebiliyorlar. Öğrenciler, Teknofest’te ve MEB robot yarışmalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde etti. Marmara AİHL'de uluslararası hareketlilik de üniversiteleri aratmıyor. Öğrenciler, CERN, NASA, SESAME, MIT, Princeton, Harward, Yale gibi bilim ve teknoloji merkezlerini araştırma projeleri ile ziyaret ediyorlar.

JAPONYA HAZIRLIK KAMPI

Okulda İngilizcesini ilerleten öğrenciler için Advanced Placement (AP) programı uluslararası akreditasyon imkanı sunuyor. Ayrıca öğrenciler Batı Trakya, Balkan ziyaretleri Kudüs, Roma gibi kadim şehirleri ziyaret ederek önemli birikimler elde ediyorlar. Dil eğitimi kampları da yurt dışı hareketliliğin diğer bir yönünü oluşturuyor. İngilizce eğitimi için Malta'da iki, Ürdün'de beş kez bir ayın üzerindeki sürelerde kamplar yapılmış.

Nouman Ali Khan
Nouman Ali Khan

  • Şimdilerde ise okul idaresi tarafından Japonca bölümü öğrencileri için beş haftalık Japonca kampı hazırlıkları yürütülüyor.

Üsküdar'ın Kartalı İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
GÜNDEM
Üsküdar'ın Kartalı İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi

EN BAŞARILI DEVLET OKULU

Millî Savunma, Boğaziçi, İTÜ, Marmara, İstanbul, Yıldız Teknik, 29 Mayıs gibi üniversitelerin en iyi bölümlerine öğrenciler yerleştiren okulun LGS performansı göz dolduruyor. 46 mezun öğrenciden 41 hafız ve ortaokul kısmı Üsküdar'ı en başarılı devlet okulu arasında yer alıyor. Yazılım, kuluçka ve üretim birimleriyle Dene-Yap Atölyesi okulun teknoloji üssü. Atölye yakın zamanda ASELSAN başkanını da ağırlamış. Greenbox ve rejisi ile okulun stüdyosu öğrencilerin dijital içerikler ürettikleri bir alan.

ÜNİVERSİTE İKLİMİNDE EĞİTİM

Okulun kütüphanesi için Türkiye'deki en iyi lise kütüphanesi denebilir. Halihazırda 50.000 kitap kataşoglanmış durumda. Öğrenciler 25.000 kitaplık elektronik kütüphaneye de erişebiliyorlar. Yüz elli öğrenci aynı anda sessiz çalışabiliyor. Okul konferans ve spor salonları, sinema salonları, tribünü, halı sahası ve kitap kafesi ile liseden daha çok üniversite ikliminde hizmet veriyor.

FARKLI SPOR DALLARINDA MÜSABAKALAR

Okulun okuçuluk, basketbol, futbol, masa tenisi takımları da il ve ilçede dereceler elde ediyor. Spor kulübü proje okulları arasında basket ve futbol turnuvası düzenliyor.

İmam Hatip liseleri arasında yerleştirme puanına göre dördüncü sırada yer alan okul, tüm liseler arasında ilk yüzde yer alıyor. İTO Marmara AİHL ayrıca 0 dilimdeki öğrencilere de burs imkanı sağlıyor. Eğer hafızsanız burs desteği daha da artıyor.

MÜSDAV ise Japonca bölümünü tercih eden tüm öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
FOTOĞRAF 13
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İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, yetişmiş insan ihtiyacına cevap verebilmeyi, sahih bilgi ile mücehhez bir idrak ve vicdan inşa edebilmeyi, rızay-ı ilahiyi şiar edinmiş bir anlayışla; giderek dijitalleşen zamanın akışına yön verebilecek güçlü şahsiyetler yetiştirebilmeyi kendisine hedef olarak koymuş. Bu sebeple entelektüel merakı teşvik eden, coğrafyasında olup bitenlere dair öğrencilere farkındalık kazandıran, zamanın ruhunu kavratmaya çalışan, dünyanın daha yaşanabilir olması için bilimsel projelere yönlendiren eğitim anlayışı, okulun eğitim çevrelerince dikkatini çekiyor.
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Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi ve heyet okulu ziyaret ediyorlar.
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Okulda birebir fen lisesi kitapları okutulurken akademik kadronun titizlikle oluşturulduğu ve geniş laboratuvar imkânları dikkatlerden kaçmıyor. Her bir fen bilimleri dersi için laboratuvar bulunuyor.
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Sosyal bilimler becerileri 10.000’in üzerinde kitabı muhtevi kütüphane, okuma grupları ve araştırma projeleri ile destekleniyor.
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Gelecek İçin Eğitim Tasarımı adında bir veli sempozyumu düzenleyen okul, bu sempozyumda organizasyonu öğrencilere, sunumlar ise velilere bıraktı.
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Öğrenciler günlük rutinin dışında İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Dene-Yap (Maker-Lab) atölyesinde teknoloji ile buluşurken, okul stüdyosunda medya becerilerini artırabiliyorlar.
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İstima – Listenig atölyesinde yabancı dil becerilerini pekiştirirken FSB seminerleri ile bilim dünyasının gündemini takip edebiliyorlar.
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Spor konusunda ise lise sınırlarını zorlayan branşlar mevcut. Okul okçuluk, yelken, scuba diving, hapkido, karate, futsal, masa tenisi, badminton, basketbol gibi branşlarda öğrencilerin bedensel gelişimlerine katkı sağlıyor ve liseli gençler takım olabilmeyi öğreniyorlar.
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Ayrıca ünlü sporcularla spor söyleşileri de okulun bir başka ilgi çeken aktivitesi.
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Tadil tadında gerçekleştirilen yaz kampları ise dönem içerindeki kazanımları destekler mahiyette yapılıyor.
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Samsun, Karabük, Çanakkale, İzmit ve İstanbul gibi illerde yapılan yabancı dil ve üniversite hazırlık kamplarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
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Okul idaresi öğrencilerin meslek dersleri konusunda endişe etmemelerini, bu derslerin akademik başarıya katkı sağladığını ve derslerin kazanımlarının öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olduğunu, İslam’ın bireye ve topluma sunduğu güzellikleri içselleştirmelerine vesile olduğunu ifade ediyor.
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Okul kantininde ise paketli gıdalardan mümkün mertebe kaçınılarak öğrenciler için sağlıklı gıdalar tercih ediliyor.
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldığı 2016 yılından bu yana hızlı bir gelişim kaydediyor. Okul, öğrencilere Fen Lisesi eğitimi verirken yabancı dil eğitimi konusunda da iddialı. Bu yıl Arapça ve İngilizce Hazırlık bölümlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden okul yöneticileri her üç bölüm için yüzde 0,1 ila yüzde 5'lik dilimi hedeflediklerini ifade ediyorlar.
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