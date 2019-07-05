Üsküdar'ın Kartalı İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi​

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, yetişmiş insan ihtiyacına cevap verebilmeyi, sahih bilgi ile mücehhez bir idrak ve vicdan inşa edebilmeyi, rızay-ı ilahiyi şiar edinmiş bir anlayışla; giderek dijitalleşen zamanın akışına yön verebilecek güçlü şahsiyetler yetiştirebilmeyi kendisine hedef olarak koymuş. Bu sebeple entelektüel merakı teşvik eden, coğrafyasında olup bitenlere dair öğrencilere farkındalık kazandıran, zamanın ruhunu kavratmaya çalışan, dünyanın daha yaşanabilir olması için bilimsel projelere yönlendiren eğitim anlayışı, okulun eğitim çevrelerince dikkatini çekiyor. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi ve heyet okulu ziyaret ediyorlar.
- İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi şimdiye kadar öğrencilerini parçacık fiziği ile ilgili bilimsel çalışmaları incelemek için CERN’e, Arapça eğitimi için üç kez Ürdün’e, İngilizce eğitimi için Malta’ya, evlad-ı fatihanı yâd edebilmek için iki kez Balkan ülkelerine götürerek komşu kültürlerle etkileşimde bulunmalarını sağladı. Ayrıca Kudüs, Mekke ve Medine ziyaretleri ile öğrenciler manevi gelişimlerine katkı sağladı.
Okulda birebir fen lisesi kitapları okutulurken akademik kadronun titizlikle oluşturulduğu ve geniş laboratuvar imkânları dikkatlerden kaçmıyor. Her bir fen bilimleri dersi için laboratuvar bulunuyor. Sosyal bilimler becerileri 10.000’in üzerinde kitabı muhtevi kütüphane, okuma grupları ve araştırma projeleri ile destekleniyor. Gelecek İçin Eğitim Tasarımı adında bir veli sempozyumu düzenleyen okul, bu sempozyumda organizasyonu öğrencilere, sunumlar ise velilere bıraktı.
Öğrenciler günlük rutinin dışında İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Dene-Yap (Maker-Lab) atölyesinde teknoloji ile buluşurken, okul stüdyosunda medya becerilerini artırabiliyorlar. İstima – Listenig atölyesinde yabancı dil becerilerini pekiştirirken FSB seminerleri ile bilim dünyasının gündemini takip edebiliyorlar.
Spor aktiviteleri
Spor konusunda ise lise sınırlarını zorlayan branşlar mevcut. Okul okçuluk, yelken, scuba diving, hapkido, karate, futsal, masa tenisi, badminton, basketbol gibi branşlarda öğrencilerin bedensel gelişimlerine katkı sağlıyor ve liseli gençler takım olabilmeyi öğreniyorlar. Ayrıca ünlü sporcularla spor söyleşileri de okulun bir başka ilgi çeken aktivitesi.
Tadil tadında gerçekleştirilen yaz kampları ise dönem içerindeki kazanımları destekler mahiyette yapılıyor. Samsun, Karabük, Çanakkale, İzmit ve İstanbul gibi illerde yapılan yabancı dil ve üniversite hazırlık kamplarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.
Hem akademik başarı hem de İslam'ın bireye sunduğu güzellikler
Okul idaresi öğrencilerin meslek dersleri konusunda endişe etmemelerini, bu derslerin akademik başarıya katkı sağladığını ve derslerin kazanımlarının öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olduğunu, İslam’ın bireye ve topluma sunduğu güzellikleri içselleştirmelerine vesile olduğunu ifade ediyor.
Okul kantininde ise paketli gıdalardan mümkün mertebe kaçınılarak öğrenciler için sağlıklı gıdalar tercih ediliyor. Omlet, krep, kuruyemiş, taze sıkılmış meyve suları, köfte gibi birçok sağlıklı yiyecek öğrencilerin beğenisine sunuluyor.
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilir.
Bilimsel Etkinlikler
• Marmara AİHL Cern’de
• İTÜ Nükleer Araştırma Ziyareti
• Yüksek Teknolojiler ve Uzay Bilimleri
• Tıp Mesleği ve Farklı Kariyer Alternatifleri
• Nereye Gidiyor Bu Dünya?
• Bir Sosyal Bilimci Nasıl Düşünür?
• Yazılım Kodlama Eğitimleri Devam Ediyor
• Jeofizik Mühendisliği ve Stratejik Önem
• İnsan, Bilim ve İktisad...
Okulun Başarıları
• TEKNOFEST´in Birincisi Marmara AİHL
• 13. MEB Robot Yarışmasında Marmara AİHL Farkı
• Okulumuz Arapça Ortak Sınavlarda Zirvede...
• Arapça Yarışmalarında Marmara AİHL Farkı
Yurt Dışı Organizasyonları
• Üç Mescid Üç Cuma (Kudüs, Mekke Medine)
• İsviçre Ziyareti… Lozan, Montrö, Bern…
• Ürdün
• Malta
• Batı Trakya (Yunanistan)
Eğitim Kampları
• Arapça Kampı
• Kocaeli Diriliş Kampı I
• Çanakkale Diriliş II Kampımız Başladı!
• T3 Vakfı Gençlik Kampı
• Ürdün Kampı 2018
• Ürdün Kampı 2019
• Samsun Arapça Eğitim Kampı
Spor Faaliyetleri
• Klasik Yay Kategorisinde Marmara AİHL Şampiyon
• Scuba Diving Eğitimleri
• Yelkencilik Kulübü Çalışmaları
• Futsal Turnuvası
• 3 e 3 Basketbol Turnuvası
Kültür Sanat Eğitim Etkinlikleri
• Alanındaki En Özgün Çalışma GİETS
• Güzel Ahlak Sempozyumları
• Yaşanabilir Kentler Sempozyumu...
• Özkan Öze İle Yazarlık Atölyesi
• Nurullah Genç İle Şiir Tadında Söyleşi
• Şiirlerle Hasbihal... Serdar Tuncer
• Felsefe için Yollara Düştük
• Üç Mescid Üç Cuma...
• Farklı Coğrafyaları Yerinde Görmek Bodrum
• Üniversite Ziyaretleri…
Marmara AİHL Ziyaretleri
• Diyanet İşleri Başkanı MAİL´de
• Japon Başkonsolosun Ziyareti
• İstanbul Valisi Ziyareti
• Avusturalya'da yılın öğretmeni seçilen Dylan Chown
Tercih edeceklere tavsiyeler
- 1. Okulların resmi siteleri okulun bir özeti gibidir. meb.k12.tr uzantılı resmi okul sitelerini ayrıntılı bir şekilde inceleyin.
- 2. Puana göre değil yüzdelik dilime göre gerçekçi tercihler yapın.
- 3. MEB’in dilimler arası yığılmaları gösteren belgesini inceleyin. Yığılmanın bu yıl arttığını dikkate alın.
- 4. Bu yıl başarı oranın arttığını, okulların yüzdelik dilimlerinde düşüşler yaşanabileceğini hesaba katın. Örneğin taban dilimi %9 olan bir okul %5’in altına düşebilir.
- 5. MEB’in tercih robotunu muhakkak kullanın.
- 6. Sadece dilimi değil okulun eğitim kadrosunu, gelişim hızını ve muhitini de dikkate alın.
- 7. Lisede yeni sisteme kalmak istiyorsanız hazırlıklı okulları tercih edin.
- 8. Hazırlıklı okullarda Almanca, Arapça, Çince, İngilizce, İspanyolca, Rusça gibi seçeneklerin olduğunu unutmayın.
- 9. Tematik Mesleki Teknik liselerinin yüzdelik dilimi düşük öğrenciler için de alternatif olabileceğini unutmayın. Mesleğim Hayatım portalını inceleyin.
- 10. İmam Hatip Liselerinin Fen Lisesi kitapları okuttuğunu ve müfredatın birebir aynı olduğunu dikkate alın.
- 11. Listenize aldığınız okulları muhakkak ziyaret edin. Tercihlerinizi ortaokulunuzdan yapacaksınız, onaylanmadığı takdirde üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.