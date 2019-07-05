Üsküdar'ın Kartalı İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi​

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, yetişmiş insan ihtiyacına cevap verebilmeyi, sahih bilgi ile mücehhez bir idrak ve vicdan inşa edebilmeyi, rızay-ı ilahiyi şiar edinmiş bir anlayışla; giderek dijitalleşen zamanın akışına yön verebilecek güçlü şahsiyetler yetiştirebilmeyi kendisine hedef olarak koymuş. Bu sebeple entelektüel merakı teşvik eden, coğrafyasında olup bitenlere dair öğrencilere farkındalık kazandıran, zamanın ruhunu kavratmaya çalışan, dünyanın daha yaşanabilir olması için bilimsel projelere yönlendiren eğitim anlayışı, okulun eğitim çevrelerince dikkatini çekiyor. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi ve heyet okulu ziyaret ediyorlar.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi şimdiye kadar öğrencilerini parçacık fiziği ile ilgili bilimsel çalışmaları incelemek için CERN’e, Arapça eğitimi için üç kez Ürdün’e, İngilizce eğitimi için Malta’ya, evlad-ı fatihanı yâd edebilmek için iki kez Balkan ülkelerine götürerek komşu kültürlerle etkileşimde bulunmalarını sağladı. Ayrıca Kudüs, Mekke ve Medine ziyaretleri ile öğrenciler manevi gelişimlerine katkı sağladı.

Okulda birebir fen lisesi kitapları okutulurken akademik kadronun titizlikle oluşturulduğu ve geniş laboratuvar imkânları dikkatlerden kaçmıyor. Her bir fen bilimleri dersi için laboratuvar bulunuyor. Sosyal bilimler becerileri 10.000’in üzerinde kitabı muhtevi kütüphane, okuma grupları ve araştırma projeleri ile destekleniyor. Gelecek İçin Eğitim Tasarımı adında bir veli sempozyumu düzenleyen okul, bu sempozyumda organizasyonu öğrencilere, sunumlar ise velilere bıraktı.

Öğrenciler günlük rutinin dışında İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Dene-Yap (Maker-Lab) atölyesinde teknoloji ile buluşurken, okul stüdyosunda medya becerilerini artırabiliyorlar. İstima – Listenig atölyesinde yabancı dil becerilerini pekiştirirken FSB seminerleri ile bilim dünyasının gündemini takip edebiliyorlar.

FOTOĞRAF 13 İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, yetişmiş insan ihtiyacına cevap verebilmeyi, sahih bilgi ile mücehhez bir idrak ve vicdan inşa edebilmeyi, rızay-ı ilahiyi şiar edinmiş bir anlayışla; giderek dijitalleşen zamanın akışına yön verebilecek güçlü şahsiyetler yetiştirebilmeyi kendisine hedef olarak koymuş. Bu sebeple entelektüel merakı teşvik eden, coğrafyasında olup bitenlere dair öğrencilere farkındalık kazandıran, zamanın ruhunu kavratmaya çalışan, dünyanın daha yaşanabilir olması için bilimsel projelere yönlendiren eğitim anlayışı, okulun eğitim çevrelerince dikkatini çekiyor. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi ve heyet okulu ziyaret ediyorlar. Okulda birebir fen lisesi kitapları okutulurken akademik kadronun titizlikle oluşturulduğu ve geniş laboratuvar imkânları dikkatlerden kaçmıyor. Her bir fen bilimleri dersi için laboratuvar bulunuyor. Sosyal bilimler becerileri 10.000’in üzerinde kitabı muhtevi kütüphane, okuma grupları ve araştırma projeleri ile destekleniyor. Gelecek İçin Eğitim Tasarımı adında bir veli sempozyumu düzenleyen okul, bu sempozyumda organizasyonu öğrencilere, sunumlar ise velilere bıraktı. Öğrenciler günlük rutinin dışında İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Dene-Yap (Maker-Lab) atölyesinde teknoloji ile buluşurken, okul stüdyosunda medya becerilerini artırabiliyorlar. İstima – Listenig atölyesinde yabancı dil becerilerini pekiştirirken FSB seminerleri ile bilim dünyasının gündemini takip edebiliyorlar. Spor konusunda ise lise sınırlarını zorlayan branşlar mevcut. Okul okçuluk, yelken, scuba diving, hapkido, karate, futsal, masa tenisi, badminton, basketbol gibi branşlarda öğrencilerin bedensel gelişimlerine katkı sağlıyor ve liseli gençler takım olabilmeyi öğreniyorlar. Ayrıca ünlü sporcularla spor söyleşileri de okulun bir başka ilgi çeken aktivitesi. Tadil tadında gerçekleştirilen yaz kampları ise dönem içerindeki kazanımları destekler mahiyette yapılıyor. Samsun, Karabük, Çanakkale, İzmit ve İstanbul gibi illerde yapılan yabancı dil ve üniversite hazırlık kamplarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Okul idaresi öğrencilerin meslek dersleri konusunda endişe etmemelerini, bu derslerin akademik başarıya katkı sağladığını ve derslerin kazanımlarının öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olduğunu, İslam’ın bireye ve topluma sunduğu güzellikleri içselleştirmelerine vesile olduğunu ifade ediyor. Okul kantininde ise paketli gıdalardan mümkün mertebe kaçınılarak öğrenciler için sağlıklı gıdalar tercih ediliyor. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldığı 2016 yılından bu yana hızlı bir gelişim kaydediyor. Okul, öğrencilere Fen Lisesi eğitimi verirken yabancı dil eğitimi konusunda da iddialı. Bu yıl Arapça ve İngilizce Hazırlık bölümlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden okul yöneticileri her üç bölüm için yüzde 0,1 ila yüzde 5'lik dilimi hedeflediklerini ifade ediyorlar.

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Spor aktiviteleri

Spor konusunda ise lise sınırlarını zorlayan branşlar mevcut. Okul okçuluk, yelken, scuba diving, hapkido, karate, futsal, masa tenisi, badminton, basketbol gibi branşlarda öğrencilerin bedensel gelişimlerine katkı sağlıyor ve liseli gençler takım olabilmeyi öğreniyorlar. Ayrıca ünlü sporcularla spor söyleşileri de okulun bir başka ilgi çeken aktivitesi.

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Tadil tadında gerçekleştirilen yaz kampları ise dönem içerindeki kazanımları destekler mahiyette yapılıyor. Samsun, Karabük, Çanakkale, İzmit ve İstanbul gibi illerde yapılan yabancı dil ve üniversite hazırlık kamplarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Hem akademik başarı hem de İslam'ın bireye sunduğu güzellikler

Okul idaresi öğrencilerin meslek dersleri konusunda endişe etmemelerini, bu derslerin akademik başarıya katkı sağladığını ve derslerin kazanımlarının öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olduğunu, İslam’ın bireye ve topluma sunduğu güzellikleri içselleştirmelerine vesile olduğunu ifade ediyor.

Okul kantininde ise paketli gıdalardan mümkün mertebe kaçınılarak öğrenciler için sağlıklı gıdalar tercih ediliyor. Omlet, krep, kuruyemiş, taze sıkılmış meyve suları, köfte gibi birçok sağlıklı yiyecek öğrencilerin beğenisine sunuluyor.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilir.

Bilimsel Etkinlikler

• Marmara AİHL Cern’de

https://bit.ly/2Zzp6sG

• İTÜ Nükleer Araştırma Ziyareti

https://bit.ly/2Gysb79

• Yüksek Teknolojiler ve Uzay Bilimleri

https://bit.ly/2EeSpZP

• Tıp Mesleği ve Farklı Kariyer Alternatifleri

https://bit.ly/2WWObkE

• Nereye Gidiyor Bu Dünya?

https://bit.ly/2WZ1dOj

• Bir Sosyal Bilimci Nasıl Düşünür?

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https://bit.ly/2ZFsgve

• Yazılım Kodlama Eğitimleri Devam Ediyor

https://bit.ly/2X6VrXj

• Jeofizik Mühendisliği ve Stratejik Önem

https://bit.ly/2XvD7Ks

• İnsan, Bilim ve İktisad...

https://bit.ly/2WZyn0f

Okulun Başarıları

• TEKNOFEST´in Birincisi Marmara AİHL

https://bit.ly/2ZIJXdf

• 13. MEB Robot Yarışmasında Marmara AİHL Farkı

https://bit.ly/2J2c7Jg

• Okulumuz Arapça Ortak Sınavlarda Zirvede...

https://bit.ly/2WWshxG

• Arapça Yarışmalarında Marmara AİHL Farkı

https://bit.ly/2ZGO3m5

Yurt Dışı Organizasyonları

• Üç Mescid Üç Cuma (Kudüs, Mekke Medine)

https://bit.ly/2J0YY3q

• İsviçre Ziyareti… Lozan, Montrö, Bern…

https://bit.ly/2Zzp6sG

• Ürdün

https://bit.ly/2XwKK3m

• Malta

https://bit.ly/2WY4H3V

• Batı Trakya (Yunanistan)

https://bit.ly/2J1llpg

Eğitim Kampları

• Arapça Kampı

REKLAM

https://bit.ly/2IXUeeO

• Kocaeli Diriliş Kampı I

https://bit.ly/2KxF9E8

• Çanakkale Diriliş II Kampımız Başladı!

https://bit.ly/2IXJgWG

• T3 Vakfı Gençlik Kampı

https://bit.ly/2XnTg4V

• Ürdün Kampı 2018

https://bit.ly/2XwKK3m

• Ürdün Kampı 2019

https://bit.ly/2YdSXH7

• Samsun Arapça Eğitim Kampı

https://bit.ly/2J2OHDD

Spor Faaliyetleri

• Klasik Yay Kategorisinde Marmara AİHL Şampiyon

https://bit.ly/2LgG9Mv

• Scuba Diving Eğitimleri

https://bit.ly/2Y4Re6B

https://bit.ly/2JdMNR1

• Yelkencilik Kulübü Çalışmaları

https://bit.ly/2L84R1b

• Futsal Turnuvası

https://bit.ly/2X758oX

• 3 e 3 Basketbol Turnuvası

https://bit.ly/2ZykCTg

Kültür Sanat Eğitim Etkinlikleri

• Alanındaki En Özgün Çalışma GİETS

https://bit.ly/2GtV7Np

• Güzel Ahlak Sempozyumları

https://bit.ly/2ZyQveq

REKLAM

https://bit.ly/2XnMvjx

• Yaşanabilir Kentler Sempozyumu...

https://bit.ly/2X1YFPx

• Özkan Öze İle Yazarlık Atölyesi

https://bit.ly/2Y3jbvP

• Nurullah Genç İle Şiir Tadında Söyleşi

https://bit.ly/2tpHKW8

• Şiirlerle Hasbihal... Serdar Tuncer

https://bit.ly/2X3xW1q

• Felsefe için Yollara Düştük

https://bit.ly/2tmKwey

• Üç Mescid Üç Cuma...

https://bit.ly/2J0YY3q

• Farklı Coğrafyaları Yerinde Görmek Bodrum

https://bit.ly/2x8oMVJ

• Üniversite Ziyaretleri…

https://bit.ly/2ZESDkI

Marmara AİHL Ziyaretleri

• Diyanet İşleri Başkanı MAİL´de

https://bit.ly/2SCe07g

• Japon Başkonsolosun Ziyareti

https://bit.ly/2J1UgCo

• İstanbul Valisi Ziyareti

https://bit.ly/31SWGvB

• Avusturalya'da yılın öğretmeni seçilen Dylan Chown

https://bit.ly/2XwVX40

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