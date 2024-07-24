Bir şekilde hayata tutunacağız

Kayseri'de 30 Haziran ve 1 Temmuz'da Suriyelilere yönelik düzenlenen ırkçı saldırıların ardından yaralar sarılıyor. Ev, iş yerleri ve araçları saldırıda yanan ya da hasar gören Suriyeliler, tamir ve tadilat işlerine başladı. Büyük zarara uğrayan Suriyeli esnaftan bir kısmı yeniden kepenk açmaya başladı. Yeni Şafak'ın yaptığı incelemelere göre, başta Danişmentgazi ve Sahabiye mahalleleri olmak üzere saldırıların gerçekleştiği pek çok yerde esnaf işlerini devam ettirmeye çalışıyor. Kırılan camları, hasar alan ürünleri tamir ettiren esnaf, yeni bir saldırı olmasından çekinse de işlerine geri dönüyor.

HAYATA TUTUNMAK ZORUNDAYIZ

Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde market işleten Suriyeli bir esnafın hem iş yeri hem de yan taraftaki manav reyonu yakıldı. 3 haftanın ardından tadilatı bitiren esnaf, son düzenlemeleri de tamamladı. Çok yakın tarihte açılacağını belirten ismini vermek istemeyen Suriyeli, "Bir şekilde hayata tutunmak zorundayız. Yeniden bu dükkanı iş yapar hale getirdik" diye konuştu.

BİR HAFTA SONRA AÇTI

Sahabiye Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Cabir de, henüz kırılan camlarını taktıramasa da iş yerini açanlardan. 1 hafta sonra dükkanını işletmeye başlayan Cabir, "Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Benim babaannem Türk'tü. Bir anlamda kökümüz burada. Ben de burada çalışmaya devam edeceğim" dedi.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Suriyeli esnafı tek tek afişe edildiği videoda gösterilen, ardından da saldırıların hedefi olan Şami Market de yeniden açıldı.

KAYSERİ, HALEP GİBİ

Market sahibi 55 yaşındaki Halid Hannan, tahmini zararının 100 bin lira civarında olduğunu söyledi. 3 çocuğu için iş yerini açmaya mecbur olduğunu vurgulayan Hannan, "Kayseri, memleketim Halep'e çok benziyor" ifadelerini kullandı.

Bir kısım esnaf geri dönüyor

Olaylar sırasında bütün birikimini ve umudunu kaybeden bir kısım esnaf da ülkelerine dönmek için hazırlıklar yapıyor. Öyle ki Sahabiye’de bir esnaf, ağır hasar alan lokantasını başka bir Suriyeliye devrederek Suudi Arabistan’a gitmiş. Lokantada çalışan 17 yaşındaki Beşar Salih, iş yerini yeniden ayağa kaldırmak için tüm çalışanların katkı yaptığını söyleyerek, "Bunları yaşayacak ne yaptım bilmiyorum. Sadece anneme ve kız kardeşime bakmak, geçimimizi sağlamak istiyorum. Burayı seviyorum ama bu saldırılar kalbimi kırıyor" dedi.







