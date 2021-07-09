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ANKARA

Bir tonluk tosuna kalp masajı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurban satış ve kesim tesisinde yere düşüp kalan kurbanlığın sahibi Mehmet Erpolat, hemen veterinere haber verdi. Geldiği gibi tosuna müdahale eden Veteriner Hekim İsmail Uyar, tosuna kalp masajı yaptı. Yığılan tosun kısa süre sonra ayağa kalktı

Haber Merkezi İHA
Bir tonluk tosuna kalp masajı
Yere düşüp kalan 1 tonluk kurbanlık

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurban satış ve kesim tesisinde yere düşüp kalan kurbanlık, veterinerin kalp masajı ile kendine geldi.

Gölbaşı ilçesi Oğulbey Mahallesi’nde kurulan Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde Mehmet Erbolat’a ait 1 tonluk Paşa isimli kurbanlık tosun aniden yere düşüp kaldı. Erbolat, hemen durumu veterinerlere bildirdi. Tosuna hemen müdahale eden Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim İsmet Uyar, tosuna kalp masajı ile müdahale ederek hayatını kurtardı.

Kurbanlığın sahibi Mehmet Erpolat, "Hayvanım geçen strese girdi, kalp krizi geçirdi. Veteriner ekip çağırdık. Hayvanımıza hemen müdahale ettiler, ayağa kaldırdılar. Hayvanımız şu anda çok güzel. Sağlık durumu gayet iyi. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

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Veteriner Hekim İsmet Uyar ise, "Kurbanlık hayvan yere düşmüş bayılmıştı. Olayı duyduktan sonra hayvana müdahale ettik. Muhtemelen hayvan kalp krizi geçirmişti. Hayvanın kurtulması için gerekli müdahaleleri yaptık. Hayvanımız iyileşti. Herhangi bir sağlık sorunu yok. Kurban olabilecek bir durumda" diye konuştu.

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