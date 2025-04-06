Bir yanımız bahar diğer yanımız kış

Nisan ayında bir yanda doğa canlanırken diğer yanda yüksek kesimlerde kar görülüyor. Kars, Hakkari, Gümüşhane dün, beyaz örtüye uyandı; Edirne, Tekirdağ ve Düzce ise ağaçların çiçek açmasıyla güzel ilkbahar manzaraları sundu.

Van





NİSAN KARI YOLDA BIRAKTI

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçeyi çevreleyen dağların zirvesi kar yağışıyla beyaz örtüyle kapandı. Hava sıcaklığının artmasıyla açan mor kardelen ve çiğdemler çayırlık alanları süsledi. Eriyen kar sularıyla büyük göletler oluştu, bölgeye gelen angıt ve yeşilbaşlı ördekler de göletlerde görünmeye başladı. Hakkari'de de dün sabah başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün kar etkili oldu. İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi karla kaplandı. Karayolları ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alırken, vatandaşlar ise nisanda karşılaştıkları kar manzarasının keyfini çıkardı.





YAYLALAR YEŞİLLENDİ

Edirne’de baharın gelmesiyle kanola tarlaları sarı çiçeklerle renklendi. Sonbaharda ekimi yapılan kanola, kasım ve aralık ayında yapraklandı, havaların ısınmasıyla tomurcukları çiçek açtı. Sarı çiçekleriyle tarlaları kaplayan kanola görsel güzellik sunmaya başladı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde baharın gelişiyle birlikte rengarenk çiçeklerle açan süs bitkileri ve meyve fidanı üretim bahçelerinin havadan görünümü. Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, ilkbahar mevsiminin gelişiyle yeşillendi. Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu.





ANKARA'DA BAHAR YAĞMURLARI

Ankara'da da önceki akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı. Meteoroloji başkenti bugün aralıklı olarak etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı. Bununla birlikte kentin uğrak yerlerinden biri olan Botanik Park'ta yaşayan sincapların gün içerisinde yuvalarından ayrılarak gezindikleri ve yiyecek aradıkları görüntülendi.







