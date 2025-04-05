Bahar beklerken kar geri geliyor: Prof. Şen 'kuvvetli olacak' diyerek tarih verdi

Nisan ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması beklenirken Türkiye'ye yeni haftada soğuk hava dalgası geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen "Günlerce sürecek, Hem yağacak hem üşütecek" diyerek uyarılarda bulundu.
- Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Toz aşınımına dikkat
Önümüzdeki 3 gün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli, Mardin, Urfa civarlarında toz girişi var. Buna da dikkat etmemiz gerekecek. Pazartesi-salı günü burada sağlıksız toz girişi var.
Yeni bir soğuk hava dalgası geliyor
En önemlisi şu, Nisan sıcaklıkların yavaş yavaş artmasına rağmen pazartesi gününden itibaren Türkiye'ye soğuk hava geliyor. Yeni bir soğuk hava dalgası Orta Avrupa'dan sarkacak ve bütün Türkiye'yi etkisi altına alacak ve Türkiye'ye kar geliyor.
Kar yağışı kapıda
Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, hatta cuma günü sıcaklık biraz daha da düşüyor. İstanbul'da kar yok ama kar soğuğu var. 8 dereceye kadar düşüyor sıcaklık. Pazartesi günü Trakya'da Kırklareli ve Edirne civarı ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Düzce civarlarında kar yağışı görülecek. Anadolu'da da kar yağışı var. Ankara'da karla karışık yağmur görülecek. Ayın 15'ine kadar kış şartları devam edecek.
Sıcaklık 8 derece birden düşecek
Yapılan uzun vadeli tahminlere göre İstanbul'da yarın başlaması beklenen sağanağın 11 Nisan Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Megakentte pazar günü 18 dereceye ulaşan sıcaklığın salı günü 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.