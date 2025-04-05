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Bahar beklerken kar geri geliyor: Prof. Şen 'kuvvetli olacak' diyerek tarih verdi

Bahar beklerken kar geri geliyor: Prof. Şen 'kuvvetli olacak' diyerek tarih verdi

16:345/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Megakentte pazar günü 18 dereceye ulaşan sıcaklığın salı günü 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.
Megakentte pazar günü 18 dereceye ulaşan sıcaklığın salı günü 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Nisan ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması beklenirken Türkiye'ye yeni haftada soğuk hava dalgası geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen "Günlerce sürecek, Hem yağacak hem üşütecek" diyerek uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, Nisan ayında kar yağışının tekrar etkili olacağı belirtilmişti. Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı bir çok ilde etkili oldu.
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumuna dair açıklamaları şu şekilde;
"Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlar var bugün, İstanbul'da yok. Anadolu'da özellikle Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis bölgelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Su baskını yapabilir, bu bölgeye dikkat edeceğiz. Bir de Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağışlar biraz kuvvetli. Antalya'nın da doğu ilçelerinde yağış bugün kuvvetli. Diğer bölgelerde ise yağışlar normal.
Nisan ayı yağışlı bir ay olmasına rağmen, şubat ve martta az yağış oldu. Nisan ayında yağan yağmurlar aslında olması gereken yağışlar.
  • Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Toz aşınımına dikkat

Önümüzdeki 3 gün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli, Mardin, Urfa civarlarında toz girişi var. Buna da dikkat etmemiz gerekecek. Pazartesi-salı günü burada sağlıksız toz girişi var.

Yeni bir soğuk hava dalgası geliyor

En önemlisi şu, Nisan sıcaklıkların yavaş yavaş artmasına rağmen pazartesi gününden itibaren Türkiye'ye soğuk hava geliyor. Yeni bir soğuk hava dalgası Orta Avrupa'dan sarkacak ve bütün Türkiye'yi etkisi altına alacak ve Türkiye'ye kar geliyor.

Kar yağışı kapıda

Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, hatta cuma günü sıcaklık biraz daha da düşüyor. İstanbul'da kar yok ama kar soğuğu var. 8 dereceye kadar düşüyor sıcaklık. Pazartesi günü Trakya'da Kırklareli ve Edirne civarı ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Düzce civarlarında kar yağışı görülecek. Anadolu'da da kar yağışı var. Ankara'da karla karışık yağmur görülecek. Ayın 15'ine kadar kış şartları devam edecek.

Sıcaklık 8 derece birden düşecek

Yapılan uzun vadeli tahminlere göre İstanbul'da yarın başlaması beklenen sağanağın 11 Nisan Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Megakentte pazar günü 18 dereceye ulaşan sıcaklığın salı günü 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.




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