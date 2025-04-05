Bahar beklerken kar geri geliyor: Prof. Şen 'kuvvetli olacak' diyerek tarih verdi

"Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlar var bugün, İstanbul'da yok. Anadolu'da özellikle Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis bölgelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Su baskını yapabilir, bu bölgeye dikkat edeceğiz. Bir de Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağışlar biraz kuvvetli. Antalya'nın da doğu ilçelerinde yağış bugün kuvvetli. Diğer bölgelerde ise yağışlar normal.