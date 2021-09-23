Bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi Dalaman'da

İngiliz turistler, Türkiye’de oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarması ile bir yıl aradan sonra ilk İngiliz turist kafilesi geldi. İngiltere’nin Birmingham kentinden yola çıkan uçağın Dalaman Havalimanı’na inişinden sonra yolcular tatillerini geçirecekleri otellere gitti. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz, sezonu kasım ortalarına kadar uzatmak istediklerini belirtti.

"Tahminen 60 bin yolcumuz gelecek"

Eylül ayı sonuna kadar 376 uçuş gerçekleşeceğini söyleyen Ayaz, “İngiltere’de heyecanla burayı bekliyorlardı. Burası önemli bir bölge. Bugün 10 uçuşumuz var. İlk uçuşumuzda 129 yolcumuz geldi. Ay sonuna kadar 376 uçuş bekliyoruz. Ekim sonuna kadar tahminen 60 bin yolcumuz gelecek. Ama hedefimiz kasıma uzatmak. Kasım 15’ine kadar uzatabildiğimiz takdirde güzel bir sezon kapanışı olacak. Bu bölge için de heyecan, İngiliz yolcularımız için de heyecanlı oldu. Yaklaşık birer saat arayla 10 uçuşumuz daha gerçekleşecek. Birçok turizm destinasyonundaki otellerimiz kapanışını yapmadılar bu uçuşların gerçekleşmesi için. Ağırlıklı olarak Marmaris ve Fethiye” dedi.

REKLAM

Dalaman’a iniş yapan İngiliz turistler, 1 yıllık sürecin ardından tekrar Türkiye’de oldukları için mutlu olduklarını açıkladı.

EKONOMİ Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

FOTOĞRAF 15 Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, turizmin başkenti Antalya'ya geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı. Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. Havalimanından ayrılan Rus turistler, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye. ifadesini kullandı. İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: Türkiye'yi çok özlemiştik Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen ve normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlayan uçuşlar kapsamında beklenen ilk Rus kafilesi Antalya'ya geldi. 519 kişilik ilk kafile maske takarak uçaktan inerek kalacakları otellere doğru yol alırken, Rus turistler Türkiye'yi çok özlediklerini de ifade etti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder