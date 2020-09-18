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Gündem BirGün ve Halk TV bildiğimiz gibi Çamur at izi kalsın
İSTANBUL

BirGün ve Halk TV bildiğimiz gibi: Çamur at izi kalsın

BirGün, Halk TV ve Aykırı gibi yayın organları, İstanbul'da ürünlerinde at eti çıkan bir kasabın 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıkmasından sonra da 'bunları haber olarak okuyucularına sunmamayı' tercih etti. Bazı yayın organlarının paylaştığı yalan haber Twitter'da binlerce RT alırken, yalanlama haberi ise ilgi görmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Mahmut Ünlü
Ahmet Mahmut Ünlü

İstanbul'da ürünlerinde at eti çıkan bir kasabın Cübbeli Ahmet ile bağlantılı olduğu iddiası yalan çıktı.

Aykırı, Halk TV ve BirGün gibi gazetelerin gündeme getirdiği iddia, yalan çıkınca söz konusu yayın organları 'doğru bilgiyi' okuyucularına sunmamayı tercih etti.

Bazı yayın organları söz konusu iddianın doğru olmadığını haberleştirdi ancak Twitter gibi sosyal mecralarda 'yalanlama haberi' ilgi görmedi.

"HİÇBİR ORTAKLIĞIM VE HİSSEM BULUNMAMAKTA"

Konuyla ilgili tüm gözlerin çevrildiği Cübbeli Ahmet Hoca firma ile alakası olmadığını belirtti. Söz konusu iddialar için, 'yalan ve iftira' diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim konuşma yaptığım Lâlegül TV şirketi ile hiçbir ortaklığım ve hissem bulunmamaktadır. Ben de bu olay üzerine televizyonun yetkililerine sorduğumda onlar: 'Lalegül ismi markalaştıktan sonra uncusundan, elbisecisinden, hastanesine kadar her türlü alanda Lalegül ismi kullanılmaktadır. Bunların Lalegül TV ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. İsim benzerliğinden başka hiçbir alakamız yoktur. Bizim yayıncılıktan başka hiçbir ticari faaliyetimiz, üretim ve satışla ilgimiz alakamız olmadı.' dediler" açıklamasını yaptı.

"TÜMÜ YALAN VE İFTİRADAN İBARETTİR"

Söz konusu iddiayı gündeme taşıyan gazeteciye de tepki gösteren Cübbeli, "Celal Eren Çelik isimli bir müfteri, bana ait şirketin ürettiği sucuklardan at eti çıktı diye bir haber yapmış. Tele1 ve ABC Gazetesi gibi internet siteleri de bu habere mal bulmuş mağribi gibi atlayarak bunu yaymaya çalışmışlar. Bunların tümü yalan ve iftiradan ibarettir" dedi.

BAKANLIK DÜN TEK TEK İFŞA ETTİ

  • Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dün yayınladığı listede laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Yapılan araştırma sonucunda 91 firmaya ait 133 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Böylece bakanlık 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan 1609 firmaya ait 3.605 parti ürünü ifşa etmiş oldu.
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