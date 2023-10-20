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Biri katille diğeri kurbanla

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Gazze’de soykırım yapan İsrail’e destek için Tel Aviv’e gitti. Sunak’ı karşılayan Netanyahu’nun eli cebinde rahat tavırları dikkat çekti. Bir diğer Birleşik Krallık ülkesi İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf ise Gazze’de doktorluk yapan kayınbiraderinin 7 gündür aralıksız hastalarla ilgilendiğini ifade edip Gazze’ye destek çağrısı yaptı.

04:00 . 20/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rishi Sunak, Netanyahu.

Rishi Sunak, Netanyahu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Gazze’deki katliamların ardından katil İsraille yas tutmak amacıyla Tel Aviv’e gitti. Sunak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Kederli bir ulus olan İsrail’deyim. Sizinle birlikte yas tutuyorum ve terörizm denen kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum. Bugün ve her zaman” dedi. Sunak’ın, Gazze’deki El-Ehli hastanesinde çoğu çocuk yaklaşık 500 kişinin İsrail hava saldırısıyla öldürülmesinden hemen sonra İsrail’e taziye sunması dikkat çekti.




#İsrail
#ABD
#İngiltere
#İskoçya
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