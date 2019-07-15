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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
BİTLİS

Bitlis'te 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Bitlis'te 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi. Vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, törene katılan şehit aileleriyle sohbet ettiler.

Haber Merkezi IHA
Şehitlerin mezarlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı.
IHA
Şehitlerin mezarlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı.
Şehitlerin mezarlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı.
IHA
Şehitlerin mezarlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı.
Şehitlerin mezarlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı.
IHA
Şehitlerin mezarlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk olarak Gayda Mezarlığındaki şehitlik ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı.

Daha sonra Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ümit Duyu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, törene katılan şehit aileleriyle sohbet ettiler.

  • Törenin ardından Hizan Bediüzzaman Said Nursi Ulu Camisi’nde şehitler için mevlit okutuldu.

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