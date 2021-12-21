​Bitlis'te iki yolcu otobüsü devrildi: 24 kişi yaralandı

TBMM Başkanı Şentop'tan 'İskeçe Türk Birliği'nin kapatılmasına tepki: İsminde Türk geçtiği için kapatılması kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı resepsiyonuna katılarak, konuşma yaptı. Şentop konuşmasında, 'İskeçe Türk Birliği'nin isminde Türk geçtiği için kapatılması, üstelik bunun AİHM kararlarına rağmen devam ettirilmesi kabul edilemez. Bir gerçek varsa, siz o gerçeği ne kadar görmezden gelirseniz gelin, o gerçek var olmaya devam edecektir' dedi.